La AUF multó a Peñarol por camisetas en apoyo a causa de desaparecidos en dictadura

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) notificó a Peñarol acerca de la aplicación de una multa luego de que los jugadores aurinegros salieran a la cancha del Estadio Campeón del Siglo con camisetas que apoyaban la causa de los familiares desaparecidos en dictadura y con una bandera en solidaridad con Fernando Morena y su familia.