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Política AUF | Club Atlético Peñarol | desaparecidos

Facho Alonso

La AUF multó a Peñarol por camisetas en apoyo a causa de desaparecidos en dictadura

Desde la AUF aseguraron que no se pidió el "permiso acorde" para las iniciativas de apoyo a familiares de desaparecidos ni para apoyar a la familia de Morena.

Dante Fernandez / FocoUyPor estas camisetas de familiares desaparecidos, la AUF multó a Peñarol

Dante Fernandez / FocoUyPor estas camisetas de familiares desaparecidos, la AUF multó a Peñarol

 Dante Fernandez / FocoUy
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) notificó a Peñarol acerca de la aplicación de una multa luego de que los jugadores aurinegros salieran a la cancha del Estadio Campeón del Siglo con camisetas que apoyaban la causa de los familiares desaparecidos en dictadura y con una bandera en solidaridad con Fernando Morena y su familia.

Las camisetas de familiares desaparecidos y la bandera por Morena

En la previa del partido por la segunda fecha del Intermedio ante Liverpool, los futbolistas de Peñarol salieron al campo de juego lucieron los jugadores con consignas en apoyo a la causa de los desaparecidos: “Todos somos familiares”.

Las camisetas en cuestión habían sido entregadas al plantel carbonero el día previo al partido, por parte de Elena Zaffaroni, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa), quien además estuvo acompañada por Hinchada con Memoria, Los Aromos y Barra Ámsterdam.

A su vez, en la tribuna Damiani del Campeón del Siglo, los hinchas carboneros desplegaron una bandera que decía: “Fuerza familia Morena”, algo que también repercutió en la sanción económica aplicada por la AUF.

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Multa de la AUF generó malestar en Peñarol

Esto generó, según informó Montevideo Portal, que desde la AUF se entendiera que fue un acto “sin permiso otorgado” y por estas dos acciones multó a los mirasoles con 45 unidades reajustables (UR), aproximadamente $ 86.281, situación que generó un fuerte malestar en la comisión directiva de Peñarol.

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