La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) notificó a Peñarol acerca de la aplicación de una multa luego de que los jugadores aurinegros salieran a la cancha del Estadio Campeón del Siglo con camisetas que apoyaban la causa de los familiares desaparecidos en dictadura y con una bandera en solidaridad con Fernando Morena y su familia.
Facho Alonso
La AUF multó a Peñarol por camisetas en apoyo a causa de desaparecidos en dictadura
Desde la AUF aseguraron que no se pidió el "permiso acorde" para las iniciativas de apoyo a familiares de desaparecidos ni para apoyar a la familia de Morena.