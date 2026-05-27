Servicio de Retiros de la FFAA suspendió pago de pensión a cuatro militares prófugos

Militares requeridos

Consultado en el programa Éramos tan progres de Caras y Caretas TV sobre cómo es posible que un requerido judicial siga cobrando un beneficio previsional sin ser detenido, Perciballe señaló que no se trata de un hecho aislado. “Esta no es la primera vez y esperemos que sea la última en que ocurren estas situaciones que los prófugos siguen cobrando pese a que se informa al servicio de pensiones y retiros de que las personas están prófugas”, afirmó.

“No entendemos, cómo si nosotros desde la Justicia le informamos al servicio previsional que está prófugo, cómo es posible que no se suspenda la pensión y que a su vez no se requiera certificado de estar vivo”, indicó, y agregó que en los hechos “están pagando una jubilación a alguien que no sabe si está vivo o no”.