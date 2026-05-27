Servicio de Retiros de la FFAA suspendió pago de pensión a cuatro militares prófugos

A pedido de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas anunció este miércoles que suspendió el pago de pensiones a cuatro militares requeridos por la Justicia por causas vinculadas de violaciones de los derechos humanos.
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Sobre este tema, el dirigente de Familiares, Ignacio Errándonea, dijo en el programa Legítima Mañana de Caras y Caretas TV que que actualmente existen alrededor de 16 prófugos vinculados a delitos de la dictadura que continúan percibiendo jubilaciones.
Esta situación tomó estado público tras la denuncia de Familiares luego que el Consulado uruguayo en Miami accediera a tramitar una fe de vida solicitada por el exmilitar Robert Freddy Amorín Maciel, requerido por la Justicia en la causa que investiga la desaparición de José Arpino Vega y torturas en la base aérea de Boiso Lanza. La intención del prófugo era continuar percibiendo su jubilación, en un contexto en el que persisten los reclamos sociales para que se presente ante la Justicia y aporte información sobre los hechos investigados.
Militares requeridos
Consultado en el programa Éramos tan progres de Caras y Caretas TV sobre cómo es posible que un requerido judicial siga cobrando un beneficio previsional sin ser detenido, Perciballe señaló que no se trata de un hecho aislado. “Esta no es la primera vez y esperemos que sea la última en que ocurren estas situaciones que los prófugos siguen cobrando pese a que se informa al servicio de pensiones y retiros de que las personas están prófugas”, afirmó.
“No entendemos, cómo si nosotros desde la Justicia le informamos al servicio previsional que está prófugo, cómo es posible que no se suspenda la pensión y que a su vez no se requiera certificado de estar vivo”, indicó, y agregó que en los hechos “están pagando una jubilación a alguien que no sabe si está vivo o no”.