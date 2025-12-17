América Latina y el Caribe: sigue en la trampa de baja capacidad para crecer

América Latina y el Caribe continúan enfrentando una trampa de baja capacidad para crecer, una situación que se ha intensificado con el paso del tiempo. Las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que la región crecerá alrededor del 2,3% en 2026, un leve descenso en comparación con el 2,4% previsto para 2025. Esta tendencia se define por una secuencia de cuatro años con tasas de crecimiento estancadas en torno al 2,3%, lo que resalta la dificultad de la región para retomar un camino de crecimiento más robusto.
El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe de la Cepal 2025 evidencia que este desempeño se desarrolla en un entorno mundial incierto, con limitaciones internas que restringen el crecimiento de la inversión, la productividad y la capacidad de generar empleo formal. A pesar de la disminución de la inflación, que podría facilitar políticas monetarias más acomodaticias, el crecimiento del consumo privado está en declive, lo cual puede agravar la situación económica.
La inversión, aunque presenta señales de recuperación, sigue siendo contenida, lo que afecta las perspectivas de crecimiento a largo plazo. Además, persisten las brechas laborales de género, lo que limita el aprovechamiento del potencial productivo de la región. Las cuentas externas, mientras tanto, muestran déficits moderados pero persistentes, evidenciando vulnerabilidades que están vinculadas a la dependencia de exportaciones primarias y el aumento de los pagos de intereses.
Para salir de esta trampa de baja capacidad de crecimiento, es crucial implementar políticas más coordinadas y fortalecer las instituciones que gestionen estos procesos. Se necesita una combinación de sostenibilidad fiscal con un aumento en la inversión, políticas monetarias orientadas a la estabilidad y un escalado de las políticas de desarrollo productivo para fomentar la innovación y crear empleo de calidad. Este enfoque integral permitirá a la región no solo fortalecer su resiliencia, sino también avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible.
América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos significativos en su camino hacia un crecimiento más sostenido. La identificación de las limitaciones existentes y la implementación de políticas adecuadas serán fundamentales para superar la trampa de baja capacidad de crecimiento y lograr un futuro más prometedor para sus ciudadanos