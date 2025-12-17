América Latina y el Caribe: sigue en la trampa de baja capacidad para crecer

Para salir de esta trampa de baja capacidad de crecimiento, es crucial implementar políticas más coordinadas y fortalecer las instituciones que gestionen estos procesos. Se necesita una combinación de sostenibilidad fiscal con un aumento en la inversión, políticas monetarias orientadas a la estabilidad y un escalado de las políticas de desarrollo productivo para fomentar la innovación y crear empleo de calidad. Este enfoque integral permitirá a la región no solo fortalecer su resiliencia, sino también avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible.

América Latina y el Caribe se enfrentan a desafíos significativos en su camino hacia un crecimiento más sostenido. La identificación de las limitaciones existentes y la implementación de políticas adecuadas serán fundamentales para superar la trampa de baja capacidad de crecimiento y lograr un futuro más prometedor para sus ciudadanos