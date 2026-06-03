Senado aprobó por unanimidad del proyecto sobre inmuebles vacíos

Indica la norma que "el organismo actuante deberá acreditar que el inmueble objeto de la solicitud se encuentra en situación de grave deterioro, mediante informe técnico elaborado por profesional competente”.

En el caso de que “el inmueble registre deudas con el organismo expropiante”, se descontará el monto de la “indemnización provisoria” que deberá depositar al propietario.

Andrade y el proyecto

El senador frenteamplista Óscar Andrade sostuvo que “es pavoroso el retraso que existe en los últimos 30 años en la utilización de normas que intentan enfrentar un problema grave, que es la vacancia urbana”.

“La mitad de niños y adolescentes en Uruguay, según un reciente informe de Unicef junto con la Cámara de la Construcción, vive en viviendas con condiciones de precariedad, necesidades básicas insatisfechas, hacinamiento, o tenencia insegura de la vivienda”, indicó.

Por su parte, el blanco José Luis Falero sostuvo que su bancada está “convencida de que es un aporte importantísimo”.

El colorado Pedro Bordaberry destacó que es una norma “muy garantista”.

Finalmente, la vicepresidenta Carolina Cosse dijo expresó que votó el proyecto con “gran alegría” y aludió a su etapa de intendenta de Montevideo entre 2020 y 2024.