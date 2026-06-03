Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

un pàso adelante

Senado aprobó por unanimidad del proyecto sobre inmuebles vacíos

La iniciativa procura agilizar la expropiación de bienes con deuda con el Estado, previsto en la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible.

Senado aprobó proyecto sobre viviendas vacías.

Senado aprobó proyecto sobre viviendas vacías.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por unanimidad, el Senado aprobó el proyecto de ley de abreviación del trámite de expropiación a bienes inmuebles con deuda compensable. La norma ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados, donde recibió los votos negativos de Cabildo Abierto y del diputado colorado Juan Martín Jorge.

La iniciativa procura agilizar la expropiación de bienes con deuda con el Estado, lo cual está previsto en la ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de 2008.

Se trata lograr “condiciones favorables” para su adquisición por parte del mismo Estado para diferentes programas de vivienda y urbanización, siendo su foco la recuperación de inmuebles “ociosos, vacíos y degradados” cuyas deudas superen el valor del inmueble en cuestión.

Indica la norma que "el organismo actuante deberá acreditar que el inmueble objeto de la solicitud se encuentra en situación de grave deterioro, mediante informe técnico elaborado por profesional competente”.

En el caso de que “el inmueble registre deudas con el organismo expropiante”, se descontará el monto de la “indemnización provisoria” que deberá depositar al propietario.

Andrade y el proyecto

El senador frenteamplista Óscar Andrade sostuvo que “es pavoroso el retraso que existe en los últimos 30 años en la utilización de normas que intentan enfrentar un problema grave, que es la vacancia urbana”.

“La mitad de niños y adolescentes en Uruguay, según un reciente informe de Unicef junto con la Cámara de la Construcción, vive en viviendas con condiciones de precariedad, necesidades básicas insatisfechas, hacinamiento, o tenencia insegura de la vivienda”, indicó.

Por su parte, el blanco José Luis Falero sostuvo que su bancada está “convencida de que es un aporte importantísimo”.

El colorado Pedro Bordaberry destacó que es una norma “muy garantista”.

Finalmente, la vicepresidenta Carolina Cosse dijo expresó que votó el proyecto con “gran alegría” y aludió a su etapa de intendenta de Montevideo entre 2020 y 2024.

Te puede interesar