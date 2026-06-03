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Política encuesta | aprobación | Orsi

Alerta naranja con pecas

El 20% de los uruguayos aprueba la gestión del gobierno y 48% la desaprueba, según encuesta

La nueva encuesta de Opción reflejó que la quinta parte de los uruguayos evalúa positivamente al gobierno de Orsi, mientras que el 48%, lo desaprueba.

La aprobación de la gestión del gobierno de Orsi sigue en caída.

La aprobación de la gestión del gobierno de Orsi sigue en caída.
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Por Redacción Caras y Caretas

Según la nueva encuesta de Opción Consultores relativa al segundo trimestre de 2026 (realizada entre abril y mayo), el 20% de los uruguayos aprueba la labor del gobierno de Yamandú Orsi y 48% la desaprueba, deteriorándose la imagen de la gestión respecto al trimestre anterior.

Opción

De acuerdo con el Monitor de Opinión Pública del segundo trimestre, un 4% cataloga la labor del gobierno nacional como “muy buena” y un 16% adicional la considera “buena”. Por otra parte, el 22% califica la gestión como “muy mala” y un 26% “mala”. Tres de cada 10 uruguayos califica la labor gubernamental como “ni buena ni mala” y un 3% adicional no opinó sobre la misma.

Info

Aprobación según voto de 2024

Entre quienes votaron al Frente Amplio en la primera vuelta de 2024, la aprobación duplica a la desaprobación (38% versus 19%). Simultáneamente, la serie histórica del electorado frenteamplista también marca un deterioro del apoyo, puesto que la aprobación se redujo 23 puntos respecto al primer trimestre de gobierno, en tanto la desaprobación trepó del 2% al 19%.

Partidos

En cuanto a los electores opositores, 3 de cada 4 desaprueba al gobierno y solo 7% lo aprueba.

Cuando se observa la trayectoria de este segmento, se observa una fuerte caída de la aprobación después de los primeros meses de gestión y una estabilización posterior en niveles inferiores al 10%.

La desaprobación entre los votantes de la CR, se comprueba un crecimiento constante y significativo en cada trimestre.

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