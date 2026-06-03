Comerciantes y trabajadores de Salto ante el desafío del empleo.

Realidad e instrumentos

En Salto hay 4.800 empresas unipersonales y apenas 200 que tienen entre 5 y 9 dependientes. "Tenemos en seguro por comercio a 192 personas. Siempre decimos: son 192 familias", señaló Marcela Da Col del PIT-CNT.

En 2025, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) apoyó unos 40 proyectos en Salto por más de 6,5 millones de pesos, con montos que van de 200 mil a 1 millón de pesos. Los instrumentos más usados fueron el Semilla ANDE, Validación Tecnológica y Validación de Ideas de Negocio. En cuanto a créditos, ANDE gestionó en 2025 casi 60 operaciones por unos 350 mil dólares, a través de un crédito italiano con tasa subvencionada y garantías SIGA.

Los Centros Pymes, por su parte, atendieron a casi 13.000 usuarios en Salto durante 2025 y a más de 3.000 en los primeros tres meses de 2026.

Pero los comerciantes locales tienen su propia lista de necesidades.

"El IMESI es primordial para nosotros. Después el descuento del BROU que antes era 30% y ahora 15%; y pedimos al Ministerio de Economía el descuento de IVA en algunos productos", señaló la dirigente del Centro Comercial. "Si nos bajaran algunos productos, quedaríamos muy bien".

Frontera invisible

La competencia con Argentina y Brasil es una problema estructural. Por eso, una de las propuestas que gana fuerza es la creación de un Observatorio Nacional de Frontera, junto con la reactivación del microcentro de Salto, particularmente de calle Uruguay y sus alrededores.

Desde la Intendencia sostienen que ya trabajan en un plan de modernización del espacio público. Y en el presupuesto quinquenal se ajustó la tasa bromatológica para hacerla más equitativa: "Se trató de contemplar mejor a los de menor porte comercial", explicaron.

Necesidades del comercio

"Que las empresas se formalicen. La gente que trabaja sola, sin posibilidad de formalizarse, necesita talleres para acogerse a beneficios, poder insertarse laboralmente y así tener mejor venta", afirmó la presidenta del Centro Comercial. "Los caminos que viene tomando el Ejecutivo con los diálogos con las gremiales de comercio de las distintas regiones hacen a la cosa: reciben comentarios, ven cómo se van dando las medidas y buscan una mejor solución", explicó.

Dificultad y voluntad de sostener

"El comercio salteño atraviesa hoy un momento desafiante, marcado por la realidad de frontera, los cambios en el consumo y la necesidad de sostener empleo y actividad", resume el informe. Y concluye: "Entre dificultades, herramientas y propuestas, distintos actores coinciden en que el desafío ahora es encontrar caminos que permitan fortalecer al sector y mantener vivo el movimiento comercial de la ciudad".