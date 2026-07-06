Analizamos la resiliencia y desarrollo sostenible en los estados del Caribe con Marian Vidaurri

Por otro lado, la interdependencia entre los desastres climáticos y el turismo revela una vulnerabilidad significativa para las economías caribeñas. Superar estas dificultades permitiría a los estados del Caribe enfrentar de manera más efectiva las adversidades externas y avanzar hacia una diversificación económica sostenible. Marian Vidaurri sostiene que mejorar el acceso al financiamiento internacional es fundamental para fortalecer la resiliencia económica de la región. En la actualidad, diversas barreras limitan la capacidad de los países caribeños para implementar sistemas efectivos de mitigación y recuperación. El uso del PIB per cápita como criterio predominante no refleja adecuadamente las especificidades y desafíos de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, lo que provoca desigualdades en las oportunidades para asegurar los recursos necesarios.

Energías renovables y resiliencia en el Caribe: la perspectiva de Marian Vidaurri

La cooperación multilateral desempeña un papel importante en el fortalecimiento de la resiliencia y el desarrollo sostenible en el Caribe. Mediante mecanismos de apoyo regional, se respaldan diversas iniciativas destinadas a mejorar la capacidad de respuesta ante el cambio climático, la gestión de riesgos de desastres y la administración de recursos. Además, se colabora en el desarrollo e implementación de políticas que refuercen las comunidades frente a los desafíos climáticos y naturales con los que se enfrentan diariamente.

La adopción de infraestructuras sostenibles y el incremento en el uso de energías renovables son elementos esenciales para fortalecer la resiliencia en el Caribe. Marian Vidaurri indica que llevar a cabo esta transición demanda inversiones significativas, tanto del sector público como del privado, además del respaldo de bancos multilaterales y una cooperación técnica a largo plazo. El financiamiento para proyectos de sostenibilidad en el Caribe proviene predominantemente de fuentes externas, pero optimizar el uso de estos recursos requiere una colaboración constante, tal y como explica Vidaurri. La colaboración entre gobiernos, mecanismos regionales, comunidades locales y el sector privado es clave para maximizar el impacto de los fondos disponibles.

Las alianzas con grandes empresas tecnológicas para promover la resiliencia climática y la respuesta a desastres naturales han cobrado una importancia creciente. Los servicios en la nube y los datos de observación terrestre ofrecen herramientas vitales para asegurar la continuidad operativa de los gobiernos y ayudar a las comunidades afectadas a responder de manera más efectiva a los fenómenos climáticos adversos. Estos desarrollos en tecnología representan una oportunidad para que el Caribe avance hacia una mayor sostenibilidad y una resiliencia más robusta y eficaz al enfrentar los desafíos del cambio climático y otros desastres naturales, declara Marian Vidaurri.

El rol de las comunidades locales en el desarrollo del Caribe

La participación activa de las comunidades locales será valiosa para la planificación y ejecución exitosa de iniciativas de desarrollo sostenible. Marian Vidaurri resalta la importancia de empoderar las instituciones locales y regionales ya existentes, como la Agencia Caribeña de Manejo de Emergencias por Desastres (CDEMA), que ha demostrado ser vital en la gestión integral de desastres. CDEMA desempeña un papel crucial al coordinar respuestas a emergencias y al preparar y planificar estrategias para mitigar riesgos, asegurando una recuperación rápida y efectiva ante desastres naturales. En estas áreas, la colaboración local y regional resulta fundamental para alcanzar el éxito.

En el ámbito de la educación y la conciencia ambiental, iniciativas como el Caribbean Youth Environment Network (CYEN) están trabajando para mejorar la educación ambiental y promover la participación de los jóvenes en la acción climática. Sin embargo, Vidaurri señala que aún existen obstáculos significativos que limitan la participación plena de los jóvenes en foros fundamentales de toma de decisiones a nivel mundial. Superar estas barreras es fundamental para asegurar que las voces de la juventud caribeña estén representadas adecuadamente y puedan influir en las políticas y prácticas que determinen su futuro.

Con el conjunto de acciones e iniciativas que se están desarrollando o se tienen proyectadas, está claro que la región del Caribe tiene ante sí el potencial para transformarse en un modelo de sostenibilidad y resiliencia. No obstante, el éxito de estas iniciativas depende de una combinación de voluntad política, colaboración internacional y desarrollo tecnológico. Todos estos elementos son esenciales para superar las barreras actuales y avanzar hacia un futuro en el que los estados del Caribe no solo sobrevivan, sino que prosperen frente a las adversidades que el cambio climático y los desastres naturales puedan presentarles. De este modo, Marian Vidaurri concluye que la resiliencia se convierte en el hilo conductor que conecta las diversas estrategias de desarrollo y realza la capacidad intrínseca de la región para reinventarse, adaptarse y seguir avanzando.

Quién es Marian Vidaurri

Marian Vidaurri es doctora en relaciones internacionales por la Johns Hopkins University SAIS, especializada en gobernanza democrática, diplomacia multilateral y política pública en América Latina y el Caribe. Investigadora, politóloga y economista mexicana con 20 años de trayectoria, actualmente es Research Associate en el Cornell Center on Democracy e imparte clases como Lecturer de Democracia y Política Pública en el campus de Cornell en Washington, DC. Fue Inaugural Fellow del Latin American Studies Initiative (LASI) de Johns Hopkins University SAIS durante el año académico 2025/26. Su formación incluye una Maestría en Administración Pública por la Universidad de Pensilvania, una Maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford y una licenciatura en Ciencias Políticas y Economía por la Universidad de Cornell. Es autora del libro "Venezuelan Negotiations: From Deadlock to Collapse (2014-2024)", publicado por Springer en 2026. Desde 2017 es voluntaria en el Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación (CCATE) en Norristown, Pensilvania.