Rendición de Cuentas: Gobierno prevé crear 300 cargos policiales para reforzar patrullaje.

El incremento de la plantilla policial apunta además a reducir los delitos contra la propiedad y las personas en áreas identificadas por los sistemas de vigilancia, disminuir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer otros cometidos vinculados a la seguridad pública.

Los nuevos agentes también colaborarán en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado por el Gobierno en marzo de este año.