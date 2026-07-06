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Política patrullaje | presidencia |

Seguridad Pública

Rendición de Cuentas: Gobierno prevé crear 300 cargos policiales para reforzar patrullaje

La iniciativa incluida en la Rendición de Cuentas busca ampliar el patrullaje policial "preventivo y disuasivo", y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

Rendición de Cuentas: Gobierno prevé crear 300 cargos policiales para reforzar patrullaje.

Rendición de Cuentas: Gobierno prevé crear 300 cargos policiales para reforzar patrullaje.

 Gastón Britos / FocoUy
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De acuerdo con el texto remitido al Legislativo, se prevé una partida de 21.103.200 pesos, más aguinaldo y cargas legales, para financiar la compensación por trabajo nocturno de los nuevos efectivos. A su vez, se asignan 18.381.600 pesos, también con aguinaldo y cargas legales, para remunerar tareas directas vinculadas a la prevención y represión del delito.

Objetivos

La iniciativa fue incorporada con el objetivo de “aumentar la capacidad operativa de despliegue simultáneo en zonas de alta conflictividad delictiva” y reforzar “el patrullaje en otras zonas”, según se señala en el documento oficial.

El incremento de la plantilla policial apunta además a reducir los delitos contra la propiedad y las personas en áreas identificadas por los sistemas de vigilancia, disminuir los tiempos de respuesta ante emergencias y fortalecer otros cometidos vinculados a la seguridad pública.

Los nuevos agentes también colaborarán en la implementación del Plan Nacional de Seguridad Pública, presentado por el Gobierno en marzo de este año.

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