El proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento incluye la creación de 300 cargos de agente de grado 1 en el subescalafón Policía Ejecutivo, destinado a tareas de patrullaje y seguridad. Según informó Presidencia, la medida busca fortalecer la presencia operativa en territorio y ampliar la capacidad de despliegue policial.
Seguridad Pública
Rendición de Cuentas: Gobierno prevé crear 300 cargos policiales para reforzar patrullaje
La iniciativa incluida en la Rendición de Cuentas busca ampliar el patrullaje policial "preventivo y disuasivo", y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.