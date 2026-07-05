Se fue Bielsa: ¿Quién debe dirigir a Uruguay? danza de nombres con uruguayos y argentinos en la lista

En aquel momento, Gallardo optó por continuar en River y el cargo terminó siendo ocupado por Diego Alonso, quien logró clasificar a Uruguay al Mundial de Qatar, aunque el equipo quedó eliminado en la fase de grupos. Actualmente, el "Muñeco" se encuentra sin dirigir y su nombre vuelve a aparecer como una alternativa de prestigio.

Sebastián Abreu, el técnico que conoce el ADN de la selección

Otro de los candidatos es Sebastián Abreu, integrante del plantel que alcanzó el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y conquistó la Copa América 2011.

El "Loco" desarrolla actualmente su carrera como entrenador en México y nunca ocultó su deseo de dirigir algún día a la selección uruguaya. Hace un par de años incluso fue considerado para hacerse cargo de la Sub-20, aunque entendió que todavía no era el momento.

Su cercanía con los futbolistas, el conocimiento del proceso encabezado por Tabárez y una visión moderna del liderazgo son aspectos que juegan a su favor.

Diego Forlán, un candidato natural

También aparece en la lista Diego Forlán, otro de los grandes referentes de la generación que devolvió a Uruguay a los primeros planos internacionales.

Forlán ya manifestó públicamente su disposición a asumir el desafío. Durante una entrevista en el programa La Casa del Kun, conducido por Sergio Agüero, aseguró entre risas: "Claro, por supuesto que voy, ¿sabés cómo voy?", dejando en claro su interés por convertirse en el próximo entrenador celeste.

El exdelantero también expresó que, si bien respetó la llegada de Bielsa, siempre consideró que la selección debía estar dirigida por un técnico uruguayo.

Diego Aguirre, experiencia y respaldo

Uno de los nombres que genera mayor consenso es el de Diego Aguirre. El actual entrenador de Peñarol cuenta con una extensa trayectoria tanto en el fútbol uruguayo como en el exterior y ya tuvo una experiencia al frente de la selección Sub-20 entre 2007 y 2009.

Su recorrido, capacidad de conducción y conocimiento del medio lo posicionan como una de las opciones más sólidas para liderar el nuevo proceso.

Guillermo Almada, una posibilidad siempre latente

Otro de los nombres que vuelve a instalarse es el de Guillermo Almada. El entrenador, actualmente vinculado al fútbol mexicano, suele incluir en sus contratos una cláusula de salida específica en caso de recibir una convocatoria de la selección uruguaya, una señal clara de que dirigir a la Celeste figura entre sus máximas aspiraciones.

Si bien su situación contractual podría postergar cualquier negociación hasta cumplir el primer año de su actual vínculo, continúa siendo uno de los técnicos mejor considerados por su propuesta ofensiva y el crecimiento que ha mostrado en los equipos que dirigió.

Otros nombres sobre la mesa

Aunque aparecen con menos fuerza, también comenzaron a mencionarse otros entrenadores de experiencia internacional como Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro, actual seleccionador de Selección de Paraguay. Ambos cuentan con amplio recorrido en selecciones sudamericanas, aunque hoy parecen alternativas más lejanas.

La decisión deberá esperar

Más allá de las especulaciones, en la AUF no hay apuro. La prioridad inmediata será cerrar oficialmente el ciclo de Marcelo Bielsa y luego transitar el proceso electoral previsto para comienzos de 2027. Recién entonces comenzará la búsqueda formal del entrenador que tendrá la responsabilidad de iniciar un nuevo proyecto deportivo y conducir a Uruguay hacia las próximas competencias internacionales.

Hasta ese momento, los nombres seguirán multiplicándose, mientras el fútbol uruguayo debate cuál es el perfil ideal para conducir una nueva etapa de la Celeste.