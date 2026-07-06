Orsi tenía deuda de Primaria en una casa de Pinamar, reveló informe periodístico

Obras sin actualizar en otra vivienda

El informe también incluyó la situación de otra vivienda familiar, comprada en 2010 y que desde febrero de 2025 figura a nombre de Laura Alonsopérez, esposa del presidente. A partir de imágenes satelitales de Google Earth, el informe sostuvo que el inmueble presenta modificaciones en el patio que no aparecen reflejadas en la documentación catastral, diferencia podría repercutir en la liquidación de tributos como el impuesto de Primaria y la contribución inmobiliaria que cobra la Intendencia de Canelones.

Desde el entorno de Presidencia respondieron que "todas las obras fueron declaradas y pagado todo en el BPS" y afirmaron que actualmente "se está en trámites de actualización de planos en la intendencia para eventual actualización en Catastro".

Asimismo, señalaron que "está en trámite el tema. La casa tuvo obras que no requieren de Catastro porque no modificó metraje, sino aberturas. Pero ya le encargó a la arquitecta que revise y mañana lo haga", expresarón.