Orsi tenía deuda de Primaria en una casa de Pinamar, reveló informe periodístico

La situación fiscal de dos inmuebles vinculados al presidente Yamandú Orsi quedó bajo la lupa este lunes a partir de una investigación difundida por Radio Carve, que detectó una deuda del impuesto de Primaria en una vivienda de Pinamar y obras en otra propiedad familiar que no coincidían con la información catastral disponible.
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Según informó el medio, una de las viviendas, adquirida por Orsi en octubre de 2024, mantenía impagos el impuesto de Primaria desde enero de 2025, además de la primera cuota correspondiente a 2026. De acuerdo con las consultas realizadas por los periodistas en la Dirección General de Registros y en el sistema de servicios en línea de la Dirección General Impositiva (DGI), el monto adeudado, incluyendo multas y recargos, alcanzaba los 5.609 pesos.
Tras ser consultado por Informativo Carve, el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) Camilo Cejas, uno de los asesores del mandatario, aseguró que la deuda "está regularizada". De acuerdo con su explicación, el pago se concretó luego de que el presidente recibiera la consulta periodística sobre el tema.
Obras sin actualizar en otra vivienda
El informe también incluyó la situación de otra vivienda familiar, comprada en 2010 y que desde febrero de 2025 figura a nombre de Laura Alonsopérez, esposa del presidente. A partir de imágenes satelitales de Google Earth, el informe sostuvo que el inmueble presenta modificaciones en el patio que no aparecen reflejadas en la documentación catastral, diferencia podría repercutir en la liquidación de tributos como el impuesto de Primaria y la contribución inmobiliaria que cobra la Intendencia de Canelones.
Desde el entorno de Presidencia respondieron que "todas las obras fueron declaradas y pagado todo en el BPS" y afirmaron que actualmente "se está en trámites de actualización de planos en la intendencia para eventual actualización en Catastro".
Asimismo, señalaron que "está en trámite el tema. La casa tuvo obras que no requieren de Catastro porque no modificó metraje, sino aberturas. Pero ya le encargó a la arquitecta que revise y mañana lo haga", expresarón.