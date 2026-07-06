Correo Uruguayo: funciones desconocidas que explican su importancia

Acevedo señaló que esa importancia se vuelve todavía más evidente fuera de Montevideo, donde muchas localidades cuentan con escasa presencia estatal. "A veces, desde una perspectiva montevideana y del centro, que yo también tengo, tenemos poca relación con el correo, pero se vuelve mucho más importante en los lugares más alejados, en las periferias, en los pequeños poblados, donde a veces el correo es la única oficina del Estado presente", sostuvo.

El servicio que llega donde otros no llegan

Durante la entrevista, el dirigente explicó que el Correo opera bajo el régimen del Servicio Postal Universal, lo que implica la obligación legal de prestar servicios en todo el país, incluso en aquellos destinos que no resultan rentables para las empresas privadas.

En ese sentido, remarcó que "existen en Uruguay más de 100 empresas de correo privado", que concentran su actividad en los trayectos de mayor rentabilidad. Según explicó, mientras las firmas privadas pueden elegir dónde operar, el Correo debe cubrir también aquellos lugares que no representan un negocio. "Yo si quiero abrir un correo y llegar solamente al centro, puedo hacerlo (...). Y todo lo que no sirve, o lo que no me es rentable, o lo que yo no llego, el Correo por ley está obligado a llevarlo, porque es el operador designado".

A su juicio, esa obligación explica buena parte de las dificultades financieras que enfrenta la empresa pública. "El déficit del Correo se explica por el Servicio Postal Universal, que es el que tiene que mantener un precio y una calidad de servicio para todo el territorio nacional, entendiendo que todos tenemos los mismos derechos", afirmó.

Como ejemplo, recordó que enviar una carta desde Pando a otra dirección de la misma ciudad tiene el mismo costo que remitirla a Bella Unión.

Mucho más que cartas

Acevedo enumeró varios servicios que, según dijo, suelen ser desconocidos para la población. Uno de ellos es el envío de alimentos destinados a personas privadas de libertad. "Es la única forma de mandar un alimento a la cárcel, que no sea comerse un día entero de cola. Es un servicio muy importante que nosotros hacemos a nivel nacional", explicó.

Indicó que este tipo de prestaciones adquiere especial relevancia para las familias del interior, que muchas veces deben enviar encomiendas a establecimientos penitenciarios ubicados en otros departamentos. "Ahí es donde empieza a tomar relevancia tener una empresa pública estatal que haga logística, además de envíos postales, y sea un aliado fundamental de los servicios sociales del Estado", expresó.

El crecimiento del comercio electrónico también forma parte del escenario que, según Acevedo, obliga a repensar el rol del Correo. Si bien reconoció que la empresa tiene dificultades para competir en los envíos de entrega inmediata, sostuvo que posee fortalezas en el manejo de grandes volúmenes y en la cobertura nacional. "Al correo le es difícil competir en el segmento exprés, pero sí es muy eficiente en el gran volumen y en la llegada nacional a los lugares donde nadie llega", aseguró.

Sobre el proceso de reconversión

Acevedo sostuvo que el cambio que impulsa AFPU no es un fenómeno exclusivamente uruguayo, sino parte de "un proceso de reconversión en el que vienen los correos a nivel mundial", que antiguamente estaban enfocados en cartas y encomiendas y que ahora se perfilan hacia operadores logísticos y prestadores de servicios públicos.

"No hay en el mundo ejemplos de correos (...) que den mucha ganancia, porque no son empresas que están pensadas para dar ganancia, son empresas que están pensadas para conectar, para brindar servicios", aseguró.

La experiencia de la pandemia

Entre los ejemplos de nuevos servicios desarrollados por el Correo, Acevedo destacó la distribución gratuita de medicamentos públicos durante la emergencia sanitaria. "Repartir más de 100.000 envíos de medicamentos públicos a la gente, gratis. Un servicio que salió bien y que, como todo lo que sale bien en Uruguay, no se hace más. Nosotros estamos peleando para recuperarlo".

Según recordó, el servicio permitió que numerosos pacientes evitaran largos traslados y esperas en hospitales y policlínicas. "Imaginate lo que es ahorrarle a una vecina que vive en el medio del campo o en la periferia (...) llevarle la bolsa de remedios para todo el mes a domicilio", señaló.

Además, destacó el compromiso asumido por los trabajadores durante ese período."Los trabajadores pusimos la condición de que nosotros no cobrábamos lo nuestro si era gratis para la gente".

"Las empresas públicas son garantistas de derechos"

Consultado sobre los cambios de gobierno y su impacto en la transformación del Correo, Acevedo sostuvo que históricamente la empresa ha carecido de estrategias de largo plazo. "Es muy difícil que el sistema político, a lo largo de la historia, le preste atención [a El Correo]. Entonces, venimos de muchos años de piloto automático. Y eso nos ha llevado a tener gestiones que no tienen una estrategia, es decir, no vienen a gestionar la estrategia. Hemos estado muy golpeados en ese sentido".

Por otro lado, el dirigente cuestionó las gestiones enfocadas únicamente en reducir el déficit. "Esto es una opinión personal, pero hay una tentación enorme, que aparece en todas las empresas públicas con las gestiones nuevas, que es jugar a bajar el déficit" para "irse bien" tras los cinco años de gestión.

Para Acevedo, el desafío consiste en modernizar los servicios públicos sin perder su función social. "Procesar los cambios que hay que procesar en los servicios públicos, para ponerlos en su conjunto al servicio de la población y que sean pensados de una lógica garantista".

En ese marco, reivindicó el papel de las empresas estatales como herramientas para garantizar derechos. "La canasta básica de servicios públicos son derechos de la población (...) y las empresas públicas de alguna manera nosotros las colocamos como garantistas de esos derechos".