ANDE inició diálogo con mipymes e intendencias departamentales

¿Mantienen una preocupación especial en potenciar micro, pequeñas y medianas empresas?

“Sí, efectivamente. A ver, la Agencia Nacional de Desarrollo trabaja especialmente con micro, pequeñas y medianas empresas, así como también con personas y colectivos que están emprendiendo. Esa es, digamos, la materia y, digamos, la sustancia vital de lo que hacemos, pero también las políticas públicas, sobre todo referidas al desarrollo productivo, entendemos que tienen que ser acordadas con los gobiernos departamentales, quienes conocen de buena manera la situación del departamento y además aportan ideas y capacidad técnica, así como también con las propias empresas, digamos, con el empresariado local en ese sentido, particularmente para el caso de Rivera, la Asociación Comercial e Industrial es un socio estratégico para nosotros, con quienes llevamos adelante el programa Centros Pymes, pero además existe otra realidad empresarial en el departamento con quienes tenemos pensado llevar adelante líneas de trabajo, estamos hablando de ADM, hubo incluso en otros sectores relevantes de la producción departamental” La producción necesita un impulso más para proyectarse y salir adelante? “Sí, nosotros creemos que el desarrollo del país es impulsado principalmente por algunos sectores productivos, algunas cadenas de valor que traccionan la economía nacional y que sin lugar a dudas tienen un reflejo en el departamento de Rivera, hablamos de, por ejemplo, agroindustrias inteligentes o industrias creativas, hablamos del turismo, hablamos de las tecnologías de la información o servicios intensos en conocimiento, hablamos de la logística, algo que es muy importante también para el departamento y en ese sentido vamos a estar priorizando estos sectores de actividad, pero además invitando a gobiernos departamentales, a gremiales empresariales, actores de la academia, quienes son para nosotros también muy relevantes en el territorio, recordemos que en Rivera funciona no solamente una UTEC que cuenta con capacidades bárbaras y que está haciendo un trabajo fenomenal en la construcción y formación de una bursada, sino que además la UTU y ese enclave allí con el futuro polo científico tecnológico son piezas a tomar en cuenta. A ellos les invitamos también un diálogo para priorizar cuáles son los sectores de actividad que creen que debemos jerarquizar en el departamento y sobre ello volcar algunos instrumentos concretos, un programa de redes empresariales, un programa de digitalización de pymes, un programa de bienes públicos sectoriales y así como también lo que le denominamos la pista, es decir, cuando uno trae como un cargamento de políticas públicas de esta envergadura, también necesita que en el terreno haya una pista donde aterrizar y en conjunto con la Oficina de Planeamiento y Presupuestos vamos a estar trabajando en fortalecer capacidades de los gobiernos departamentales y subnacionales en general”

Habitualmente cuando hablamos de estos proyectos hablamos de aportes de lo económico, ¿hay rubros importantes para poder respaldar todo lo que ustedes proponen?

“Sí, efectivamente. Hay 5 o 6 programas que vamos a estar llevando adelante, cada uno de esos programas tiene además acompañamiento y asesoramiento técnico. La ANDE dispone de recursos que financian las iniciativas”

En la gestión anterior se trabajó con diferentes líneas de crédito, ¿se van a mantener ?

“Sí, la Agencia Nacional de Desarrollo tiene un área que trabaja con emprendimientos, es decir, de base científica tecnológica o empresas en sus etapas iniciales, un área de desarrollo empresarial para micro, pequeñas y medianas empresas ya consolidadas y un área de acceso al financiamiento. En el área de acceso al financiamiento nosotros trabajamos en ofrecer algunos productos crediticios que tienen mejores condiciones, que tienen mejores plazos y demás, como también en afectar lo que se llama el entorno y para ello convocamos con cierta periodicidad a una mesa de instituciones de microfinanzas y además articulamos con grandes actores del sistema financiero como es el Banco República, con quienes vamos a estar firmando un convenio en los próximos días para establecer algunas líneas de trabajo, algunas líneas de acceso al crédito, un crédito blando, mejores condiciones para quienes están emprendiendo o quienes están liderando una empresa”

Además de las reuniones que van a tener con diferentes sectores del comercio, ¿va a haber una apertura mano a mano? O sea, ¿se van a responder preguntas?

“Sí, nosotros tenemos, además de las reuniones, con estos actores que antes mencionaba, la academia, por supuesto las Intendencias, también vamos a estar visitando los Centro PYME, desde allí también vamos a estar visitando y por supuesto podemos conversar con quienes se acerquen hasta allí y contarles un poco de cuáles son las iniciativas que próximamente estarán disponibles, algunas que ya comenzaron a funcionar, digamos, pero otras nuevas líneas de trabajo que estamos poniendo a disposición”.