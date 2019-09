Argentina: Senado aprobó por unanimidad la Emergencia Alimentaria

El acuerdo alcanzado por todos los bloques replicó lo ocurrido la semana pasada en la Cámara de Diputados a partir del impulso y la movilización de los organizaciones de base.

El proyecto reunió 61 votos, el total de los presentes, en una sesión que no contó con la participación del senador y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto, quien priorizó la campaña.

La intención de realizar una sesión breve con pocos oradores reflejaba el acuerdo de todos los bloques para prorrogar la emergencia alimentaria, pero también la intención de no llevar la campaña electoral al recinto. Sin embargo, los presidentes de bloque del peronismo y el macrismo se cruzaron por las responsabilidades políticas de una problemática que no encuentra solución tras el paso de los años.

“Esta ley nos interpela a todos los que tenemos responsabilidades institucionales. Estamos frente a una circunstancia trágica si en un país, que provee de alimentos a 400 millones de personas en el mundo, no resolvemos cómo alimentar a 15 o 20 millones de argentinos”, apuntó el titular del bloque Justicialista, Carlos Caserio, quien le recordó al gobierno de Cambiemos que “erró en cómo administrar el Estado y en cómo aplicar la política económica, porque el hambre no es una catástrofe natural”.

“La única solución es que la Argentina crezca, que se recupere el trabajo y la producción regional y que se termine la fiesta financiera”, sentenció el senador por Córdoba, confiado en la victoria del Frente de Todos en octubre próximo.

En un tono similar, el titular del bloque de Unidad Ciudadana, Marcelo Fuentes, fustigó la política económica de Cambiemos y enumeró las promesas del macrismo respecto de la protección de la asistencia social en medio de los planes de ajuste.

“No poder darle de comer a los chicos cuestiona las bases no de un gobierno si no de una sociedad”, destacó Fuentes y aseguró que “si el país todavía no arde es porque el pueblo tiene la esperanza de votar en octubre”.

El cierre de la sesión estuvo a cargo del titular del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, quien destacó que el oficialismo aceptó el desafío para “dar el debate sobre la pobreza”, subrayó que la emergencia alimentaria está vigente desde hace 18 años y justificó el endeudamiento acumulado en la gestión macrista por el aumento de las partidas destinadas a los planes sociales, “para no tirar a todos por la ventana”.

El comienzo de la sesión especial convocada por el oficialismo estuvo marcada por la tragedia que enluta a Chubut. Los senadores provinciales Juan Mario Pais y Nancy González pidieron un minuto de silencio por las dos docentes fallecidas mientras volvían de una protesta en Rawson. “Quiero pedir un minuto de silencio para brindar el respeto a los docentes que estaban reclamando su legítimo derecho”, subrayó Pais.

González, por su parte, apuntó contra el Ejecutivo nacional “por la situación caótica en materia social y económica” en Chubut. “Esta situación se podría haber evitado si el Gobierno nacional no hubiera mirado para el costado”, advirtió la senadora, quien denunció que la administración de Mauricio Macri “dejó a la deriva” a la provincia con las “malas poíticas implementadas”.

“Nos quitaron los reembolsos por fondos patagónicos, nos sacaron el fondo sojero, nos sacaron el IVA, firmaron el famosos pacto social porque iban a beneficiar a las provincias y nada de eso pasó en mi provincia”, agregó.

Afuera del Congreso, las organizaciones sociales aguardaron la votación de la iniciativa, que establece un aumento de emergencia como mínimo del 50 por ciento en el presupuesto para políticas nacionales de alimentación.