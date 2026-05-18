Una nueva encuesta, esta vez de la consultora Factum, confirma la baja en la aprobación en la gestión del presidente Yamandú Orsi: la desaprobación se ubica en 46%, mientras que la aprobación se encuentra en 29%. La semana pasada un sondeo de Equipos Consultores indica que la desaprobación era de 48% y la aprobación de 27%.
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Nueva encuesta confirma baja en la aprobación de la gestión de Yamandú Orsi; 46% desaprueba
La encuesta, dada a conocer este lunes, indica que la desaprobación se ubica en 46%, mientras que la aprobación se encuentra en 29%.