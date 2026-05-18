Nueva encuesta confirma baja en la aprobación de la gestión de Yamandú Orsi; 46% desaprueba

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Indica la consultora que este es el "nivel más bajo de aprobación" de Orsi desde que asumió. "No sólo registra niveles bajos de aprobación entre los votantes de oposición, si no que ha tenido un descenso de aprobación entre sus propios votantes, no es habitual que solo 6 de cada 10 votantes oficialistas aprueben la gestión", sostiene.

Aprobación en caída

Si se mide en términos de votos en octubre de 2024, entre los frenteamplistas la aprobación pasó de 72% a 59% entre el primer y el segundo bimestre de 2026.

Dentro de ese grupo de votantes oficialistas, los juicios intermedios crecieron de 18% a 28% y los negativos de 10% a 13%.

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Entre los votantes de la coalición, en tanto, la desaprobación es marcada: 76% desaprobó la gestión para el segundo bimestre, solo 6% la aprobó y los juicios neutros se ubicaron en 17%.

"Las expectativas de los votantes, la coyuntura económica y la situación internacional, junto con las propias decisiones y mensajes del gobierno en estos temas, han ido mellando la percepción de la opinión pública sobre el desempeño del gobierno y la aprobación del presidente", sostiene Factum.