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sigue la guerra

Trump anuncia que canceló a ataque a Irán previsto para este martes a pedido de aliados

Igualmente, Trump señala que las Fuerzas Armadas están listas para un ataque contra Irán en cualquier momento.

Trump no atacará a Irán, por ahora...

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 Sputnik
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El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó este lunes que canceló un ataque militar contra Irán previsto para el 19 de mayo, tras una solicitud de Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

"Me han pedido el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman Al Saud, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que suspenda nuestro ataque militar planeado contra la República Islámica de Irán, programado para mañana (por el martes). NO realizaremos el ataque programado contra Irán mañana", escribió el mandatario en la red Truth Social.

Sin embargo, añadió que Washington está preparado para lanzar un ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento si no se llega a un acuerdo.

Trump y las negociaciones

Trump señaló que la solicitud se produjo en medio de las actuales "negociaciones serias", que, según los líderes de Oriente Medio, podrían conducir a un acuerdo aceptable para EEUU.

Más temprano este lunes, el mandatario estadounidense dijo, en una entrevista con el New York Post, que "no está dispuesto" a hacer concesiones tras recibir la última propuesta de paz de Irán.

El domingo, Trump dijo a Axios que, si Irán no muestra flexibilidad, "recibirá un golpe mucho más duro".

Según un alto funcionario citado por Axios, la contrapropuesta iraní entregada el domingo a EEUU a través de mediadores pakistaníes solo presenta cambios simbólicos respecto de la versión anterior.

Ataque a Irán

El 28 de febrero, EEUU e Israel lanzaron ataques contra objetivos en Irán, causando daños y víctimas civiles.

Irán respondió atacando territorio israelí e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio.

El 7 de abril, Washington y Teherán anunciaron un alto el fuego de dos semanas.

Posteriormente, ambas partes mantuvieron conversaciones en Pakistán, que concluyeron sin resultados, por lo que EEUU extendió el cese de hostilidades para dar tiempo a Irán a presentar una "propuesta unificada".

La escalada ha paralizado casi por completo el tráfico en el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro de petróleo y gas natural licuado desde los países del golfo Pérsico a los mercados mundiales, lo que ha disparado el precio de los combustibles.

(Sputnik)

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