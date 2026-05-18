Andrade: "Parte de las heridas con nuestra base social están relacionadas con temas internacionales"

"Ese es un debate que está abierto en el campo de las izquierdas, las fuerzas populares, en la sociedad toda", sostuvo.

Momento peligroso

"Hoy pasa algo parecido: entendemos que estamos en uno de los momentos más peligrosos para la humanidad, porque el declive relativo del imperialismo norteamericano parece decidido a querer dirimir la contradicción por la hegemonía comercial y económica a los cañonazos", precisó Andrade. Y agregó: En el último semestre ha incrementado el riesgo de una hecatombe humanitaria global, con la agresión a Caracas, el bloqueo a Cuba, el intento sobre Groenlandia, la guerra de Irán; o sea, estamos en un momento de furia imperial, genocida y criminal, donde hay un papel que tener y es construir relaciones sociales, institucionales, políticas y humanas que frenen eso".

En ese contexto, destacó que el Senado no se pronunció por el genocidio en Gaza. "Este año sí se pronunció, por más que la derecha se fue de sala, en contra del bloqueo criminal a Cuba", precisó.

Lealtades

Indicó que, en ese marco, no estuvo bien tras "salir de un Primero de Mayo de carácter antiimperialista y hacer la gestualidad de visitar un portaaviones nuclear; es algo para lo que de ninguna manera estás obligado".

"Me parece que es una equivocación, pero no por eso Yamandú (Orsi) deja de ser nuestro compañero", sentenció.

"Es nuestro compañero, es el presidente de la República, militamos para que gane", agregó.

"Para mí, la lealtad entre compañeros es que cuando ves que hay un error, criticar con fraternidad, tratando de explicar tus argumentos, escuchar los otros argumentos", indicó.

No dejar heridas

Agregó que para los comunistas, "para nuestra mirada, es necesario generar las condiciones para remarcar a América Latina como zona de paz, y el mundo tiene que ser zona de paz, y tiene que reconfigurarse en orden" Tenemos un riesgo de catástrofe humanitaria que es difícil de proporcionar lo gigantesco que sería, y tenemos la obligación de plantearlo".

Sostuvo Andrade que "la discusión de fondo es cómo se tiene que parar un gobierno que nació de las luchas populares en un contexto de riesgo humanitario, producto, no de la casualidad, sino del desenfreno de un imperio que está generando crímenes de guerra y amenaza con más" Ante eso no tenemos que tener una actitud que articule, que sea activa en el sentido de la denuncia".

Por eso, "creo que nos merecemos una discusión de si estamos ante una política de barbarie del imperio y, una vez concluida esa discusión, si el planteo que tenemos debemos tener; yo entiendo que una cosa es la diplomacia, otra es la fuerza política, pero no pueden estar enfrentadas".