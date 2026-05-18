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Política

en su aniversario

Jefe del Ejército se quejó de los que critican a la institución: "Buscan estigmatizar al soldado"

El general Stevenazzi sostuvo que hay sectores, a los que no identificó, que cuestionan al Ejército con opiniones que afectan al soldado y sus familiares.

Stevenazzi cuestionó a los críticos.

Stevenazzi cuestionó a los críticos.

 Gaston Britos / FocoUy
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En el marco del Día del Ejército Nacional, su comandante en jefe, Mario Stevenazzi, cuestionó las críticas hacia las Fuerzas Armadas y afirmó que existen sectores, a los que no identificó, que buscan "estigmatizar al soldado o desmerecer sus tareas".

Stevenazzi dio su mensaje tras una ceremonia, en el campo deportivo de la institución, que incluyó un desfile de efectivos, vehículos y armamento, y que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, autoridades militares y legisladores.

Durante el acto, Stevenazzi destacó avances recientes de la fuerza, entre ellos la capacitación en drones y el trabajo que realizan militares tanto en el país como en misiones de paz en el exterior.

Cuestiona críticas

Hizo, además, referencia a lo que considera críticas hacia la institución, sin mencionar a quienes las hacen.

“Seguimos escuchando algunas manifestaciones críticas a la institución y sus integrantes. Estamos convencidos que muchas de ellas se realizan desde el desconocimiento”, afirmó.

Agregó que existen cuestionamientos que buscan “estigmatizar al soldado” y que esas visiones también afectan a las familias de los militares.

"Estamos convencidos de que muchas de ellas se realizan desde el desconocimiento, pero da la impresión de que otras buscan estigmatizar al soldado o desmerecer sus tareas y, por lo tanto, tienen otros objetivos", afirmó. A su juicio, esto último termina afectando a "familiares, padres, madres e hijos" de los soldados que son "directamente receptores de esta mirada sesgada".

Otros roles

Cuestionó también las iniciativas que "sin la consulta o el análisis adecuado" plantean ampliar el rol de las Fuerzas Armadas hacia funciones "ajenas a sus competencias o habilidades".

Señaló que en ocasiones se plantea la intervención del Ejército en temas que están fuera de sus competencias, generando expectativas sobre situaciones para las que, según dijo, la fuerza quizás “ni tenga la capacidad de dar” respuesta.

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