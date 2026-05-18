Jefe del Ejército se quejó de los que critican a la institución: "Buscan estigmatizar al soldado"

Cuestiona críticas

Hizo, además, referencia a lo que considera críticas hacia la institución, sin mencionar a quienes las hacen.

“Seguimos escuchando algunas manifestaciones críticas a la institución y sus integrantes. Estamos convencidos que muchas de ellas se realizan desde el desconocimiento”, afirmó.

Agregó que existen cuestionamientos que buscan “estigmatizar al soldado” y que esas visiones también afectan a las familias de los militares.

"Estamos convencidos de que muchas de ellas se realizan desde el desconocimiento, pero da la impresión de que otras buscan estigmatizar al soldado o desmerecer sus tareas y, por lo tanto, tienen otros objetivos", afirmó. A su juicio, esto último termina afectando a "familiares, padres, madres e hijos" de los soldados que son "directamente receptores de esta mirada sesgada".

Otros roles

Cuestionó también las iniciativas que "sin la consulta o el análisis adecuado" plantean ampliar el rol de las Fuerzas Armadas hacia funciones "ajenas a sus competencias o habilidades".

Señaló que en ocasiones se plantea la intervención del Ejército en temas que están fuera de sus competencias, generando expectativas sobre situaciones para las que, según dijo, la fuerza quizás “ni tenga la capacidad de dar” respuesta.