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Sociedad prisión | mujer | abuso

Durazno

Condenan a 3 años de prisión a mujer que violó varias veces a menor de edad

La víctima de los abusos sexuales, una adolescente de 15 años, convivía con la mujer de 31 años que ahora fue condenada e irá 3 años a prisión.

Mujer irá 3 años a prisión por abusar de una menor.

Mujer irá 3 años a prisión por abusar de una menor.
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Por Redacción Caras y Caretas

Una mujer de 31 años fue condenada en Durazno a tres años de prisión luego de que se comprobara que abusaba sexualmente de una adolescente de 15 años. El caso era investigado desde el pasado 18 de abril, cuando la Policía recibió la primera denuncia. La víctima convivía con la ahora condenada.

No obstante, se presume que los episodios de abuso sexual por parte de la mujer databan de varios meses meses atrás, consignó Montevideo Portal.

La condena por abuso sexual

Tras ser detenida, la Fiscalía solicitó su condena por un delito de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados.

La mujer deberá cumplir la pena en la cárcel, por tres años, mientras que la víctima seguirá con la atención de psicólogos.

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