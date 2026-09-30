Argentina suma a régimen de inversiones proyecto pionero para hacer automóviles eléctricos

La fábrica de Toyota, que se ubicará en el municipio de Zárate, al norte de la provincia de Buenos Aires (este), pretende colocar en el exterior automóviles por un total de 1.280 millones de dólares anuales, en lo que representaría el 70 por ciento de la producción.

La propuesta de la multinacional japonesa generará más de 3.600 empleos durante la construcción de la planta y más de 2.600 en la etapa de operación, entre directos e indirectos, según el Ejecutivo.

El RIGI es una iniciativa del Gobierno, vigente desde julio de 2024, que ofrece condiciones ventajosas en materia de impuestos durante tres décadas a proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares.

El Gobierno asegura que en total se han adherido a este régimen 23 proyectos que prometen inversiones por más de 49.766 millones de dólares.

Iniciativas

Doce de estas propuestas están relacionadas con la explotación de petróleo y gas; ocho más tienen que ver con la extracción minera, dos adicionales están vinculadas con la energía y una con la tecnología.

Entre los principales países de América Latina, Argentina fue el que menos inversión extranjera directa recibió en 2025, según un informe del laboratorio de ideas Misión Productiva, basado en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Con 3.134 millones recibidos el año pasado, Argentina quedó muy lejos del país líder en la tabla, Brasil, que obtuvo 76.877 millones de dólares en inversión extranjera directa, seguido de México, que recabó 40.871 millones de dólares; Chile, que consiguió 13.152 millones de dólares, y Colombia, que logró 11.462 millones.

Argentina quedó así por detrás de Panamá, que llegó a obtener 5.733 millones de dólares netos.

(Sputnik)