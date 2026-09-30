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Argentina suma a régimen de inversiones proyecto pionero para hacer automóviles eléctricos

La que representa la inversión más grande de la historia en la industria automotriz construirá una planta de producción de vehículos cien por ciento eléctrico.

Argentina producirá autos eléctricos.

Argentina producirá autos eléctricos.

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Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno de Argentina incorporó al régimen de incentivo a las grandes inversiones (RIGI), que ofrece a emprendimientos beneficios fiscales y aduaneros por 30 años, una iniciativa para fabricar automóviles eléctricos, en un proyecto nuevo para el sector que demandará la cifra récord 1.341 millones de dólares.

"El comité evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de Toyota en Zárate, provincia de Buenos Aires", informó este miércoles el ministro de Economía, Luis Caputo, en las redes sociales.

La que representa la inversión más grande de la historia en la industria automotriz argentina construirá una planta de producción de vehículos cien por ciento electrificado, tecnología que hasta ahora no se fabrica en la nación sudamericana.

La fábrica de Toyota, que se ubicará en el municipio de Zárate, al norte de la provincia de Buenos Aires (este), pretende colocar en el exterior automóviles por un total de 1.280 millones de dólares anuales, en lo que representaría el 70 por ciento de la producción.

La propuesta de la multinacional japonesa generará más de 3.600 empleos durante la construcción de la planta y más de 2.600 en la etapa de operación, entre directos e indirectos, según el Ejecutivo.

El RIGI es una iniciativa del Gobierno, vigente desde julio de 2024, que ofrece condiciones ventajosas en materia de impuestos durante tres décadas a proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares.

El Gobierno asegura que en total se han adherido a este régimen 23 proyectos que prometen inversiones por más de 49.766 millones de dólares.

Iniciativas

Doce de estas propuestas están relacionadas con la explotación de petróleo y gas; ocho más tienen que ver con la extracción minera, dos adicionales están vinculadas con la energía y una con la tecnología.

Entre los principales países de América Latina, Argentina fue el que menos inversión extranjera directa recibió en 2025, según un informe del laboratorio de ideas Misión Productiva, basado en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Con 3.134 millones recibidos el año pasado, Argentina quedó muy lejos del país líder en la tabla, Brasil, que obtuvo 76.877 millones de dólares en inversión extranjera directa, seguido de México, que recabó 40.871 millones de dólares; Chile, que consiguió 13.152 millones de dólares, y Colombia, que logró 11.462 millones.

Argentina quedó así por detrás de Panamá, que llegó a obtener 5.733 millones de dólares netos.

(Sputnik)

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