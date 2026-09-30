El presidente de la República, Yamandú Orsi, se manifestó este miércoles sobre el caso del edil del Partido Nacional (PN) Gonzalo Gómez, cuyo exasesor, Pablo Leiva, fue condenado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, en el marco de la Operación Trazador.
Caso de narco asesor blanco
Orsi: "Me preocupa el tema de los ñoquis, pero me preocupa mucho más el narcotráfico"
El presidente Yamandú Orsi dijo que no hay que perder el foco: "Acá, estamos hablando de narcotráfico, venta de pasta base, que está destruyendo las familias y a los jóvenes de nuestro país".