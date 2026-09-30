Orsi: "Me preocupa el tema de los ñoquis, pero me preocupa mucho más el narcotráfico"

Orsi dijo que "no hay que perder el foco" del problema: el narcotráfico

"Creo que hay que revisar, es preocupante, pero no perdamos de vista el eje y cómo empezó esto. Una de mis preocupaciones es cómo estamos tomando el tema. No es un tema de los ediles, de los pases en comisión, por supuesto, que preocupa y los ñoquis preocupan", indicó y prosiguió: "Acá, estamos hablando de narcotráfico, venta de pasta base, que está destruyendo las familias, a los jóvenes de nuestro país; no perdamos el foco. Me preocupa, por supuesto, el tema de los ediles, pero me preocupa muchísimo más y felicito a quienes intervinieron; estoy felicitando a la Policía".

El mandatario aseveró que "se está rompiendo la gente con ese veneno que es la pasta base y no lo tomemos a la ligera como que esto es un problema de ediles. Yo manifiesto, me preocupa, pero me preocupa mucho más eso otro y felicito a quienes tomaron las medidas para poderlos atrapar".

Orsi enfatizó: "Preocupa sí el tema de los ediles, preocupa sí el tema de los ñoquis, por supuesto, ahora es peligrosísimo lo otro".