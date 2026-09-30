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Política Orsi | narcotráfico | Leiva

Caso de narco asesor blanco

Orsi: "Me preocupa el tema de los ñoquis, pero me preocupa mucho más el narcotráfico"

El presidente Yamandú Orsi dijo que no hay que perder el foco: "Acá, estamos hablando de narcotráfico, venta de pasta base, que está destruyendo las familias y a los jóvenes de nuestro país".

Presidente, Yamandú Orsi.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se manifestó este miércoles sobre el caso del edil del Partido Nacional (PN) Gonzalo Gómez, cuyo exasesor, Pablo Leiva, fue condenado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, en el marco de la Operación Trazador.

Pablo Leiva fue contratado en diciembre de 2025 como asesor del edil Gómez con un salario de más 52 mil pesos mensuales, pero tras nueve meses, no tenía ninguna tarea asignada, según reconoció el propio edil en una conferencia de prensa realizada el lunes.

Consultado sobre si había mantenido contactos con dirigentes del PN, el presidente enfatizó que su diálogo sobre el tema ha sido con el Ministerio de Interior.

Orsi dijo que "no hay que perder el foco" del problema: el narcotráfico

"Creo que hay que revisar, es preocupante, pero no perdamos de vista el eje y cómo empezó esto. Una de mis preocupaciones es cómo estamos tomando el tema. No es un tema de los ediles, de los pases en comisión, por supuesto, que preocupa y los ñoquis preocupan", indicó y prosiguió: "Acá, estamos hablando de narcotráfico, venta de pasta base, que está destruyendo las familias, a los jóvenes de nuestro país; no perdamos el foco. Me preocupa, por supuesto, el tema de los ediles, pero me preocupa muchísimo más y felicito a quienes intervinieron; estoy felicitando a la Policía".

El mandatario aseveró que "se está rompiendo la gente con ese veneno que es la pasta base y no lo tomemos a la ligera como que esto es un problema de ediles. Yo manifiesto, me preocupa, pero me preocupa mucho más eso otro y felicito a quienes tomaron las medidas para poderlos atrapar".

Orsi enfatizó: "Preocupa sí el tema de los ediles, preocupa sí el tema de los ñoquis, por supuesto, ahora es peligrosísimo lo otro".

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