La "confesión" de Leiva puso a cambio Monex bajo la lupa del Banco Central

Frente a este escenario, la UIAF y el BCU dispusieron una serie de requerimientos formales a la gerencia y al directorio de Monex, según informó Eduardo Preve. El organismo otorgó un plazo de respuesta fijado para esta semana, con el objetivo de transparentar los volúmenes financieros operados, los protocolos de control interno e identificar eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) asociados a Zugarramurdi o su entorno. De acuerdo a lo informado por el mencionado periodista, la directiva de Cambio Monex manifestó sorpresa ante los hechos e informaron que Zugarramurdi solicitó licencia médica el mismo día de la detención de Leiva, sin haberser reintegrado a sus labores ni mantenido contacto con la empresa desde entonces.

URGENTE / LAVADO



✔️ La Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central comenzó una investigación sobre el Cambio Mónex por la Operación Trazador, que dejó tres condenados por tráfico de drogas y lavado de dinero.



✔️ Pablo Leiva, el asesor rentado de un… pic.twitter.com/NlrjOeMMJG — Eduardo Preve (@EPreve) September 29, 2026