El Banco Central del Uruguay (BCU), mediante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), inició este martes una actuación inspectiva sobre la casa de cambio Monex a raíz de las derivaciones de la Operación Trazador, causa penal que ya cuenta con tres personas condenadas por tráfico de sustancias estupefacientes y lavado de activos.
Operación Trazador
La "confesión" de Leiva puso a cambio Monex bajo la lupa del Banco Central
El Banco Central indaga las operaciones de Cambio Monex luego de que Pablo Leiva revelara que "trabajaba" bajo órdenes de su tesorero.