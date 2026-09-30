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Política Leiva | Operación Trazador | cambio Monex

Operación Trazador

La "confesión" de Leiva puso a cambio Monex bajo la lupa del Banco Central

El Banco Central indaga las operaciones de Cambio Monex luego de que Pablo Leiva revelara que "trabajaba" bajo órdenes de su tesorero.

Leiva y una confesión que pone en la mira al Cambio Monex

Leiva y una confesión que pone en la mira al Cambio Monex
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La intervención del organismo regulador se produjo luego de que Pablo Leiva —exasesor vinculado al Partido Nacional y condenado en la causa— señalara durante el allanamiento en su residencia de Brazo Oriental que actuaba bajo las órdenes directas del tesorero de Monex, identificado como Andrés Zugarramurdi. Según las pericias realizadas por la Policía y la Fiscalía al teléfono móvil del imputado, Leiva recibía instrucciones precisas del ejecutivo que luego asentaba en registros manuscritos incautados por las autoridades.

Mecanismo de blanqueo e investigación del regulador

Las actuaciones de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos apuntan a determinar la estructura mediante la cual se ingresaba al circuito legal el capital generado por el narcotráfico. De acuerdo con las indagatorias, los cargamentos de droga eran provistos por Nicolás Suma, un ciudadano uruguayo radicado en Paraguay.

Frente a este escenario, la UIAF y el BCU dispusieron una serie de requerimientos formales a la gerencia y al directorio de Monex, según informó Eduardo Preve. El organismo otorgó un plazo de respuesta fijado para esta semana, con el objetivo de transparentar los volúmenes financieros operados, los protocolos de control interno e identificar eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) asociados a Zugarramurdi o su entorno. De acuerdo a lo informado por el mencionado periodista, la directiva de Cambio Monex manifestó sorpresa ante los hechos e informaron que Zugarramurdi solicitó licencia médica el mismo día de la detención de Leiva, sin haberser reintegrado a sus labores ni mantenido contacto con la empresa desde entonces.

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