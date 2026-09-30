Lionel Messi "universitario": la UBA lo nombró "doctor Honoris Causa"

Messi recibirá la distinción el próximo 6 de octubre, antes del partido amistoso de despedida que disputará con la selección argentina ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Destacan ejemplo humano

El Consejo Superior de la UBA destacó que la trayectoria de Messi "constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta universidad promueve históricamente".

La institución también subrayó el papel estelar de Messi en la obtención de la Copa América 2021, lo que llevó a su primera consagración en 28 años; la Finalissima 2022; la Copa América 2024; y el subcampeonato en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Messi debutó con la selección argentina en 2005 y disputó seis Mundiales y siete ediciones de la Copa América.

Messi capitán

Como capitán de la selección argentina, Messi la condujo hasta la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que perdió por 0-1 ante España.

El delantero anotó ocho goles y dio cuatro asistencias en ocho partidos del certamen, tras el cual anunció el fin de su carrera internacional.

Messi es, además, el máximo goleador histórico de la selección argentina, con 125 tantos, y el jugador con más partidos disputados con la Albiceleste, con 207.

El argentino es también el único futbolista que ha ganado ocho veces el Balón de Oro (2009-2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

El delantero fue nominado por decimoséptima ocasión al Balón de Oro, cuya 70ª ceremonia se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres.

(Sputnik)