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Sociedad

supergás no aumenta

Luego de tres meses sin aumento, suben precios de la nafta y el gasoil

A partir de la medianoche aumentan los precios de la nafta y el gasoil mientras que el supergás mantiene su precio.

Combustibles aumentan luego de tres meses.

Combustibles aumentan luego de tres meses.

 Gaston Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Luego de tres meses sin aumentos, el Poder Ejecutivo resolvió ajustar al alza el precio de los combustibles, excepto el supergás. A partir de la 0 hora de este 1 de octubre aumentan 2% ($ 1,8 por litro) el precio de la nafta y 7% ($ 4 por litro) el del gasoil.

De acuerdo a lo resuelto por el Gobierno, los precios máximos fijados son:

  • Nafta Súper: $ 90,45 por litro
  • Gasoil 50S: $ 62,79 por litro
  • Supergás (GLP): $ 93,56 pesos por kilogramo

Indica el Ejecutivo que los precios de venta al público de referencia calculados por la Unidad Regulatoria de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para octubre se ubican en $ 93,56 por litro para la Nafta Súper y $ 80,54 para el Gasoil 50S. Trasladar esos valores a los surtidores implicaría aumentos de 5,5% y 37% respectivamente, sostiene el Ejecutivo. Por esta razón, en acuerdo con los ministerios de Economía y Energía, se resolvió un ajuste menor de los precios máximos, decretando incrementos de 2% y 7%. De esta manera, los precios de octubre se ubican en $ 90,45 por litro para la Nafta Súper y $ 62,79 para el Gasoil 50S. El precio del Supergás se mantiene sin cambios.

Amortiguar precios

La decisión se enmarca, se puede leer en la web de la Presidencia, en la estrategia adoptada desde abril para “amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales de petróleo y derivados, originadas por el conflicto en Medio Oriente”.

Para la fijación de los precios de los combustibles se aplica la metodología aprobada por Decreto N° 130/025. Dicha metodología toma como referencia internacional el Precio de Paridad de Importación informado mensualmente por la Ursea, y prevé en su artículo 5 la excepción de su aplicación en situaciones como la configurada actualmente desde el inicio de la guerra.

Evalúan escenarios

En dicho contexto, desde el mes de abril el Poder Ejecutivo en conjunto con Ancap evalúa mensualmente los escenarios más probables en función de las proyecciones de los precios internacionales. Para decidir los precios en el mercado interno, considera un conjunto de variables, como la evolución de las cuentas del ente en el mediano plazo y la capacidad de garantizar el abastecimiento de combustibles.

A diferencia de los dos meses anteriores, en los que a pesar de que la referencia indicaba una suba y se optó por mantener los precios, en octubre se ha resuelto un incremento de la nafta y el gasoil.

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