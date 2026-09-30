Luego de tres meses sin aumento, suben precios de la nafta y el gasoil

Amortiguar precios

La decisión se enmarca, se puede leer en la web de la Presidencia, en la estrategia adoptada desde abril para “amortiguar en el mercado interno las variaciones provocadas por los precios internacionales de petróleo y derivados, originadas por el conflicto en Medio Oriente”.

Para la fijación de los precios de los combustibles se aplica la metodología aprobada por Decreto N° 130/025. Dicha metodología toma como referencia internacional el Precio de Paridad de Importación informado mensualmente por la Ursea, y prevé en su artículo 5 la excepción de su aplicación en situaciones como la configurada actualmente desde el inicio de la guerra.

Evalúan escenarios

En dicho contexto, desde el mes de abril el Poder Ejecutivo en conjunto con Ancap evalúa mensualmente los escenarios más probables en función de las proyecciones de los precios internacionales. Para decidir los precios en el mercado interno, considera un conjunto de variables, como la evolución de las cuentas del ente en el mediano plazo y la capacidad de garantizar el abastecimiento de combustibles.

A diferencia de los dos meses anteriores, en los que a pesar de que la referencia indicaba una suba y se optó por mantener los precios, en octubre se ha resuelto un incremento de la nafta y el gasoil.