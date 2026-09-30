Vignolo: "Lo más sano" es que Gandini pida licencia mientras dure la investigación

“Que el puerto sea un puerto limpio depende en buena manera de todo el sistema político, mucho más aún de quienes tienen cargo de responsabilidad en el directorio”, afirmó.

Para el dirigente sindical, la situación adquiere una dimensión mayor debido a los antecedentes de Uruguay en investigaciones por narcotráfico asociadas al envío de contenedores con droga desde el puerto de Montevideo hacia Europa. En ese contexto, consideró que cualquier cuestionamiento sobre la transparencia de un integrante del directorio puede afectar la confianza en el sistema portuario.

“Entendemos que en ese caso el director de la ANP debería, mientras dure el proceso de investigación, dar un paso al costado por el bien de todo el país y por el bien del puerto de Montevideo”, sostuvo Vignolo.

El secretario de Organización del SUPRA aclaró que el planteo del sindicato no consiste en reclamar la renuncia de Gandini. Según explicó, se trata de una medida temporal frente a una investigación en curso y de una forma de preservar la institucionalidad y la confianza en la actividad portuaria.

“Debería dar un paso al costado. No se trata de pedir la renuncia de un director”, insistió.

La información que maneja el directorio

Consultado sobre la posibilidad de que Gandini solicite licencia, Vignolo sostuvo que los integrantes del directorio de la ANP manejan información de “alta relevancia” para el funcionamiento de la actividad logística.

“Cualquiera de los tres directores es información de alta relevancia para los intereses de cualquier polo logístico, de cualquier empresa o de cualquier importador o exportador, porque manejan la información de todo lo que pasa dentro del puerto”, señaló.

A su entender, la responsabilidad del directorio no se limita al acceso a información, ya que sus integrantes también tienen capacidad para adoptar decisiones sobre políticas y acciones concretas vinculadas con la operativa portuaria.

Por ese motivo, consideró que “lo más sano” sería que Gandini solicitara una licencia mientras se desarrolla la investigación o, alternativamente, que diera un paso al costado. El objetivo, explicó, sería permitir que “la Justicia y el sistema portuario retomen la confianza”.

Vignolo vinculó además esta situación con los cuestionamientos que el propio Gandini ha realizado sobre la pérdida de competitividad y de actividad del puerto de Montevideo. En ese marco, sostuvo que frente a un caso de estas características deben priorizarse los intereses nacionales.

“Debe primar los intereses nacionales a los intereses individuales”, afirmó.