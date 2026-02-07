Arrancó el Apertura: ganó Liverpool; Wanderers y Defensor no se superaron

Los negriazules, que hasta entonces no habían generado chances, abrieron el marcador a los 28 minutos por intermedio de Facundo Barceló.

Liverpool aumentó la cuenta a los 39’ con un golazo del ex Nacional Gonzalo Romero. El lateral izquierdo recibió la pelota en tres cuartos de cancha y, tras una corrida de aproximadamente 60 metros en la que dejó por el camino a un jugador rival con una gambeta larga, convirtió el 2-0 ante la mala salida de Sebastián Jaume.

Álvaro López, que entró en el complemento, descontó a los 78 minutos con un golazo para Albion. El Pionero fue en busca del empate pero no pudo y los tres puntos se fueron para la Cuchilla.

Empate en el Viera

Montevideo Wanderers y Defensor Sporting empataron 1-1 por la primera fecha del torneo Apertura en el Parque Viera, donde el equipo bohemio se repuso a un gol tempranero y fue superior (transformando a Kevin Dawson en figura). Agustín Buffa le contuvo un penal al paraguayo Brian Montenegro.

El Violeta sorprendió y abrió el marcador a los 2 minutos de juego, cuando Lucas Agazzi desbordó por derecha y colocó un centro para Facundo Castro, quien definió mordido pero ese remate le alcanzó para anotar el 1-0.

El empate del elenco de Mathías Corujo llegó en el cierre del primer tiempo. A los 41 minutos, Nicolás Olivera colocó un gran pase cruzado para Jonathan Urretaviscaya, que habilitó a Luciano Cosentino, quien tras el centro conectó un cabezazo para el 1-1.

Wanderers fue algo más que su rival pero el violeta tuvo la más clara en un penal que Agustín Buffa le atajó al atacante paraguayo Brian Montenegro (la incidencia fue cobrada por Esteban Ostojich por una falta del arquero sobre Agazzi).

El partido se cerró con empate en el Prado de Montevideo.