Bien jugado

Yamandú Orsi regresó contento de China al igual que "los empresarios, académicos e intendentes"

Yamandú Orsi dejó una muy buena imagen en China dijo el canciller uruguayo, Mario Lubetkin.

El presidente Yamandú Orsi mostró su satisfacción por los logros alcanzados en China.

Por Redacción Caras y Caretas

"Hicimos una gran acción de Estado y con resultados que se van a ir viendo en el tiempo", declaró el canciller uruguayo Mario Lubetkin durante el arribo de la delegación que llegó de China esta mañana junto al presidente Yamandú Orsi que también mostró su satisfacción por los logros alcanzados.

Consultado sobre la imagen que quedó de Uruguay en China, Lubetkin sostuvo que quedó una gran imagen. "A lo largo del tiempo se van a ir concretizando porque son múltiples temas: académicos, universitarios, comerciales, industriales, técnicos; venimos muy satisfechos, muy contentos. No solamente viene contento el presidente y el gobierno, también viene muy contento el sector empresarial, viene muy contento el sector académico, vienen muy contentos los intendentes", manifestó.

Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, recalcó que los encuentros fueron fructíferos y permitieron avanzar en acuerdos de carácter comercial que profundizan la relación diplomática y económica entre ambas naciones.

China socio comercial de Uruguay

Asimismo, recordó que China es el principal socio comercial de Uruguay, destino del 26% de las exportaciones nacionales, además del principal origen de las importaciones y uno de los principales cooperantes del país, lo que reafirma la importancia estratégica del vínculo.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, valoró la conformación plural de la delegación, con participación del Gobierno, el ámbito académico, que incluyó a la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica, cámaras empresariales, representantes de los trabajadores e intendencias. “Es un antes y un después para el país”, afirmó.

También el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, destacó, desde China, la habilitación de la exportación de carne aviar y la apertura del mercado para las nueces pecán y los cálculos biliares bovinos. Informó además sobre el interés de ese país asiático en instalar en Uruguay un laboratorio para el procesamiento de productos agroindustriales y resaltó la firma de un memorando de entendimiento en el sector pesquero, el primero suscripto con el objetivo de promover la cooperación científica y, eventualmente, contar con un buque de investigación.

