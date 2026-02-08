Yamandú Orsi regresó contento de China al igual que "los empresarios, académicos e intendentes"

China socio comercial de Uruguay

Asimismo, recordó que China es el principal socio comercial de Uruguay, destino del 26% de las exportaciones nacionales, además del principal origen de las importaciones y uno de los principales cooperantes del país, lo que reafirma la importancia estratégica del vínculo.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, valoró la conformación plural de la delegación, con participación del Gobierno, el ámbito académico, que incluyó a la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica, cámaras empresariales, representantes de los trabajadores e intendencias. “Es un antes y un después para el país”, afirmó.

También el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, destacó, desde China, la habilitación de la exportación de carne aviar y la apertura del mercado para las nueces pecán y los cálculos biliares bovinos. Informó además sobre el interés de ese país asiático en instalar en Uruguay un laboratorio para el procesamiento de productos agroindustriales y resaltó la firma de un memorando de entendimiento en el sector pesquero, el primero suscripto con el objetivo de promover la cooperación científica y, eventualmente, contar con un buque de investigación.