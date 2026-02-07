Una multitud de frenteamplistas respaldó al gobierno y cuestionó al "puñado" de la derecha que descalifica

"Es el logro de la unidad en la diversidad", recordó el presidente del FA y pidió al frenteamplismo que "no se olviden de regar diariamente la plantita de la unidad, que es la que nos mantiene fuertes y más vivos que nunca".

"Son 55 años de reafirmación democrática con programas comunes y principios que hemos sabido cumplir", expresó Pereira y en tono autocrítico aceptó que "a veces no estamos pudiendo tener el dialogo constructivo con la gente que está dispuesta a escucharnos, sea del color político que sea".

Hizo hincapié además en "los compañeros que piden cambios mas de fondo, y hay que escucharlos, porque detrás de cada uruguayo con visión crítica hay un frenteamplista dispuesto a escuchar con apertura de cambio".

No hay un gobierno tibio dijo Fernando Pereira

"Escuchamos que el gobierno es tibio, y permitanme discrepar. No hay gobierno tibio que coloque 600 millones dolares de impuestos a las multinacionales en el Uruguay. Cómo va a ser tibio si estuvieron años diuscutiendo la muerte digna y tuvo que llegar el Frente Amplio para votarlo. Cómo va a ser tibio un gobierno que se anima a decir que la mayor parte del espacio fiscal se va a dedicar a la pobreza infantil, con atención folcalizada para cada uno de los niños y niñas. Cómo va a ser tibio un gobierno que apenas llegó resolvió el problema de que los hospitales no tenían medicamentos, que era la queja que mas se escuchaba en el país hasta hace unos años".

"Solo en los cuatro gobiernos del FA el primer año los trabajadores recibieron un aumento real de salario, y este año fue mayor al de los 5 años de Lacalle Pou, media década perdida en materia salarial. Los trabajadores tuvieron que perder 15 jornales y recién en el carnaval electoral les dieron un 2 por ciento de aumento", recalcó.

También se refirió a la situación internacional y expresó: "En el FA nos pueden pasar muchas cosas, tener diferencias y matices, pero no tenemos ningún matiz en que nos proclamamos antimperialistas desde el día uno, desde el discurso de Seregni y coherentes con eso hemos condenado sin taparnos la cara el genocidio en Gaza. Esto no tiene nada que ver con el antisemitismo, porque el FA debe haber sido el partido con mayor cantidad de judios en el gobierno, pero eso no significa dejar pasar cualquier cosa por alto".

Cuestionó la política de EEUU "que nunca fue más explicita imponiendo la ley del mas fuerte para llevarse la riqueza de América Latina" y condenó el bloqueo a Cuba al que calificó de "inhumano e insensible, propio del asedio de un imperialismo brutal. Somos un partido de ideas, valores y principios y no nos escondemos cuando hay que defenderlos", subrayó.

También hubo espacio para fijar posición sobre el fallo del TCA con respecto al puerto de Montevideo. "EL TCA le dio la razón al FA y el puerto no será monopólico, nos costó el seguimiento de los compañeros Charles Carrera y Mario Bergara, y aunque todavía no sabemos quién les pagó, si sabemos que los siguieron".

Por último, hizo un llamado a todos los frenteamplistas convocándolos a "la construcción unitaria de una fuerza que entienda el dialogo con la sociedad como el verdadero camino. Tenemos un gran presidente, una gran gabinete y una gran fuerza parlamentaria y necesitamos una gran fuerza política que salga a hablar con vecinos y vecinas. Hay 500 comites de base que se juntan todas las semanas, y no queremos militantes que aplaudan pase lo que pase, sino criticos, discutidores que hablen con el vecino con el oído abierto para que cuando dentro de 4 años nos miremos a los ojos, sepamos que no cometimos el error de pensar solos, porque hay que pensar con todos y todas. Hay esperanza, hay futuro y se sigue llamando Frente Amplio", concluyó.