Uruguay solicitará ingreso al RCEP, el acuerdo comercial más grande del mundo

Sobre el término de la misión oficial, ayer el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, brindó una entrevista al medio CGTN Español en la que se refirió a los acuerdos firmados en el marco del viaje como “muy importantes” en áreas como la cooperación económica, comercial, ambiental e industrial, el desarrollo de la propiedad intelectual, el comercio de carne avícola y la producción pesquera. “Son todos aspectos que van construyendo esta nueva forma de relación”, afirmó Lubetkin. El jerarca destacó los acuerdos entre universidades y “la decisión de accionar en conjunto sobre temas de investigación científica; de formación de estudiantes de un lado y del otro”.