La misión oficial a China encabezada por el presidente, Yamandú Orsi, culminó este sábado y dejó como saldo la firma de más de 30 acuerdos, reuniones bilaterales entre altos mandos de gobierno, una declaración conjunta y conversaciones entre empresarios uruguayos y chinos. Uno de los hitos del viaje fue, lógicamente, la reunión bilateral entre Orsi y su par chino, Xi Jinping, el martes 3, que estuvo precedida por la firma de una batería de acuerdos y seguida de una declaración conjunta.
Viaje de Orsi
Uruguay solicitará ingreso al RCEP, el acuerdo comercial más grande del mundo
La asociación la integran 15 países de Asia-Pacífico y Uruguay tiene el aval de China luego de la visita del presidente Yamandú Orsi.