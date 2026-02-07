Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Viaje de Orsi

Uruguay solicitará ingreso al RCEP, el acuerdo comercial más grande del mundo

La asociación la integran 15 países de Asia-Pacífico y Uruguay tiene el aval de China luego de la visita del presidente Yamandú Orsi.

Luego de la visita de Orsi a China, Uruguay pedirá el ingreso a la RCEP.

 Foto: Presidencia
La misión oficial a China encabezada por el presidente, Yamandú Orsi, culminó este sábado y dejó como saldo la firma de más de 30 acuerdos, reuniones bilaterales entre altos mandos de gobierno, una declaración conjunta y conversaciones entre empresarios uruguayos y chinos. Uno de los hitos del viaje fue, lógicamente, la reunión bilateral entre Orsi y su par chino, Xi Jinping, el martes 3, que estuvo precedida por la firma de una batería de acuerdos y seguida de una declaración conjunta.

En la declaración emitida luego de la reunión, ambos países se comprometieron a profundizar la asociación estratégica integral que mantienen, a avanzar en proyectos de cooperación en múltiples áreas y a estimular la diversificación del comercio y el aumento del comercio de servicios, y ratificaron su apuesta al multilateralismo.

Sobre el término de la misión oficial, ayer el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, brindó una entrevista al medio CGTN Español en la que se refirió a los acuerdos firmados en el marco del viaje como “muy importantes” en áreas como la cooperación económica, comercial, ambiental e industrial, el desarrollo de la propiedad intelectual, el comercio de carne avícola y la producción pesquera. “Son todos aspectos que van construyendo esta nueva forma de relación”, afirmó Lubetkin. El jerarca destacó los acuerdos entre universidades y “la decisión de accionar en conjunto sobre temas de investigación científica; de formación de estudiantes de un lado y del otro”.

Uruguay solicitará el ingreso al RCEP

El gobierno uruguayo solicitará el ingreso a la Asociación Económica Integral Regional (conocida por las siglas RCEP), el acuerdo comercial más grande del mundo compuesto por 15 países de Asia-Pacífico.

La decisión se tomó luego que China diera su visto bueno durante la visita de Estado a Beijing y Shanghái realizada por el presidente Yamandú Orsi junto con ministros, autoridades, empresarios y gremialistas.

Según publica este sábado El Observador, fuentes de la Cancillería señalaron que va en línea con otras acciones de la administración de Orsi como la de avanzar en el ingreso al Acuerdo Transpacífico (Cptpp), otro gigantesco acuerdo comercial integrado por varios países que también están en RCEP.

