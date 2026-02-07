Golpe de suerte: Policía olvidó encriptar los audios y arruinó la cadena de custodia

Sin embargo, en su formalización de marzo de 2025, la fiscal Alciaturi relató que la investigación por el caso Besozzi alcanza al año 2021 cuando se produjo un incendio en el Teatro 28 de Febrero, en una oficina cedida para el funcionamiento de ADEOM Soriano. El incendio fue calificado por la Dirección de Bomberos como sospechoso, y por ello la fiscal de entonces pidió la intervención telefónica respecto de los integrantes del sindicato. La intervención telefónica registró un diálogo entre el presidente de ADEOM, Alberto Martín Herling, y el intendente Guillermo Besozzi. En ese marco, el funcionario le solicitaba a Besozzi que le adelantara 150 mil pesos para cubrir cheques de la asociación gremial, y el intendente le explicaba que con eso llegaban a la suma de 600 mil pesos en adelantos, que estaba arriesgando su carrera política, aunque finalmente le decía que le iba a dar esos 150.000 pesos de la Intendencia, que pasara el lunes, que “El Gaucho” (Mario Gastán) “se lo solucionaba”.

Defensa de Besozzi

El abogado de Besozzi, con quien dialogó Caras y Caretas, dijo que, en el caso de la formalización por el caso de ADEOM, “podría haber desprolijidad administrativa, pero no figura delictiva; los adelantos o anticipos es plata del gremio que retiene la Intendencia. Pidió un adelanto de su propio dinero, además de que hay un respaldo contable de los anticipos a ADEOM. La plata era del gremio, y aunque Guillermo Besozzi hable campechano en el audio, el intendente no toma una decisión hasta que Hacienda no le autoriza. Si se escuchan los audios aisladamente, pareciera una figura delictiva, pero los audios no son prueba fehaciente de que se haya cometido un delito”, dijo Rosa. En cuanto a la trazabilidad de los audios, la defensa de Besozzi reveló que no se mantuvo la cadena de custodia necesaria.

Y los audios...

“El tema de los audios es complejo que llegue a juicio, porque ni la Fiscalía ni la Policía de investigaciones pudo proporcionar la cadena de custodia”, dijo Rosa, y precisó que “la cadena de custodia consiste en que una prueba que está en un aparato electrónico, como sucede con los audios, tiene que estar encriptada con un código que nos debía proporcionar la Fiscalía o la Policía. Si no tenemos un código, no hay prueba suficiente de que a los audios no los hayan manipulado”, indicó Rosa, y apuntó que “el departamento de Policía que hizo las escuchas es responsable”. El abogado señaló que “con tecnología actual existe la posibilidad de que los audios contengan voces que no pertenezcan a los imputados, y como defensa tengo el derecho de pensar que no es original”. Los audios presentados durante la formalización de Guillermo Besozzi y del resto de los seis imputados, constituyen el 90 % de prueba que maneja la Fiscalía.

La investigación en Fiscalía

Según supo Caras y Caretas, la fiscal Luisa Vago solicitó oficios a la Intendencia y sumó, en calidad de indagados, a dos personas, además de recabar la declaración de testigos. De hecho, con los oficios se apunta a conocer la realización o no de trabajos en caminos vecinales, la información acerca de la factura de hotel donde se hospedó la excandidata del Partido Nacional Laura Raffo y la declaración del tallerista proveedor de la Intendencia. En el caso de la factura del hotel, “una persona del vínculo de Laura Raffo se puso en contacto con la secretaria personal de Guillermo Besozzi, porque vendría a Mercedes. Ahora bien, la secretaria personal del intendente quien ahora declaró en Fiscalía en calidad de indagada también hace gestiones para la Lista 903. En plena campaña, esta secretaria pidió al jefe de Relaciones Públicas de la Intendencia las reservas del hotel, y éste hizo la reserva a nombre de la secretaria, quien también es dirigente de la Lista 903. Es así que el hotel, al reconocer que la reserva había venido de parte de la secretaria personal de Besozzi, dio por entendido que la reserva era para la Intendencia, error que fue subsanado en cuanto se detectó”, relató Rosa, quien entendió que “no hubo intencionalidad y no se visualiza una figura delictiva”.

En cuanto al Camino Rincón de Ruiz, si se toma el audio aislado, parece que el camino es particular porque quedó como que un tal Ruiz llamó a Guillermo para que le arreglaran el camino, pero el camino no es de un particular, por eso el intendente llamó al director de Obras para que se fijara en las condiciones del lugar. Pero, finalmente, el camino no se arregló, porque estaba en buenas condiciones. Lo mismo con las facturas del taller mecánico. El propio tallerista declaró ante la Fiscalía que las emitidas son varias facturas por varias máquinas que suman 50 mil dólares. “No se trata de una sola factura sino de 6 meses de trabajo”, dijo el abogado de Besozzi. En cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo para una eventual condena por juicio abreviado, Rosa aseguró que ni sus representados ni el resto de los imputados llegarán a un acuerdo con la Fiscalía. “Todas las defensas de los siete imputados estamos convencidas de que no hay figuras delictivas”.

Antes del próximo 13 de marzo se prevé se lleve adelante una audiencia, luego de haber transcurrido un año de la formalización. En la oportunidad, la fiscal podría presentar la acusación contra Besozzi y contra el resto de los imputados, o podría pedir prórroga de hasta otro año más para culminar la investigación.