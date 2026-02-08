Un buque en apuros

Para recopilar los datos se emiten breves ráfagas de aire comprimido desde una fuente de sonido hacia el agua y el lecho marino, con intervalos de cinco a quince segundos. Estas ondas sonoras de baja frecuencia atraviesan el agua, el fondo marino y las capas subterráneas, reflejándose luego en la superficie del mar, donde son registradas por los sensores. Una vez en tierra, los geocientíficos procesan e interpretan los datos adquiridos durante el relevamiento para identificar áreas propicias para la presencia de petróleo y gas.

El área del proyecto asignado a Viridien se encuentra localizada a unos 120 km de la costa uruguaya, en aguas que van de profundidades entre 45 y 4.300 metros, abarcando 51.000 km² aproximadamente, y a realizar en cinco fases de ejecución, con un tiempo total de 1.037 días. Durante la operación se trabajará 24 horas al día los siete días de la semana, con las detenciones propias de las tareas, como mal clima, mantenimiento u “observación de especies de particular preocupación” en la zona de mitigación adoptada.

En el Resumen del Informe Ambiental presentado por Viridien hace un año, al que accedió Caras y Caretas, se anuncia que, en su Prospección Sísmica Submarina Tridimensional, a realizar en el área de los bloques asignados de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Uruguay, utilizarán 12 streamers de 8.100 m de largo o 10 streamers de 10.050 m de largo, con una distancia entre ellos de entre 50 y 112,5 metros. Debido a la capacidad máxima del buque, la configuración puede ser como máximo de 14 streamers de hasta 12 km de largo.

La operación de prospección requiere que el buque sísmico navegue a una velocidad constante (entre 4,3 y 4,5 nudos) a lo largo de líneas rectas predefinidas, emitiendo un pulso o señal de 2 milisegundos de duración a intervalos de 10,1 segundos. De acuerdo al arreglo de streamers previsto, el radio de giro será de 6 km y la separación entre líneas de navegación de 675 metros.

En esas operaciones en el mar, el buque suele tener asignada un área delimitada restringida de 6,5 kilómetros por babor y estribor; 6,5 kilómetros a proa y 14,5 kilómetros a popa. Se trata de un área móvil que acompaña la navegación del buque mientras realiza la prospección con sus desplazamientos y maniobras de giro. Para garantizar la seguridad, se despliegan embarcaciones de apoyo durante las operaciones para alertar a otras naves sobre la actividad de relevamiento en curso.

Cuando el barco está operativo debe ser asistido por al menos dos buques (uno de suministro y otro de escolta), ya que necesita recibir combustible, alimentos, equipamiento y personal adicional. Por eso, en este tipo de contrataciones se suman empresas encargadas del catering, del seguro, de asistencia ante posibles reparaciones o para aportar la tripulación necesaria. Para ello, este tipo de empresas locales trabajan con base en el Puerto de Montevideo.

Viridien, en su informe, estimó que el personal involucrado en la operativa será de aproximadamente 50 personas embarcadas en el buque sísmico, quienes trabajarán en turnos diurnos y nocturnos (de 12 h cada uno), con una rotación de cinco semanas de trabajo y cinco semanas de descanso. Por otro lado, en los buques de apoyo se estima una tripulación de 10 personas por buque. A su vez, destaca la participación de tres Observadores de Fauna Marina (OFM), quienes llevan a cabo monitoreos visuales para identificar la presencia de especies de particular preocupación (SoC1) en la zona de mitigación, y dos operadores del sistema de Monitoreo Acústico Pasivo (PAM2), a través del cual se detectan emisiones sonoras de fauna submarina mediante la utilización de hidrófonos.

Otro dato relevante es que las tareas exigirán “un área buffer de 20 km, considerando la exclusión máxima necesaria con respecto a la operación de otras actividades sísmicas, por razones de interferencia entre equipamiento. Esta área, por su magnitud, será comprensiva de otras áreas requeridas en la operativa”, advierten, algo que habrá que coordinar con exactitud en la logística de la prospección, ya que el gobierno autorizó la actividad sísmica a cuatro empresas en simultáneo y es posible que existan conflictos operativos entre las empresas encargadas de la prospección.

Los buques son para el verano

Uno de los datos más sugestivos respecto de las urgencias para iniciar la prospección sísmica, además de la prohibición entre abril y octubre, radica en que la Justicia uruguaya aún no se ha pronunciado respecto de las medidas cautelares solicitadas por las organizaciones ambientalistas, y es obvio que sería más difícil que las impida si las tareas ya están en curso. Además, la mejor época del año para realizarlas es en los meses de verano. Así lo dice explícitamente la empresa Viridien: “La ejecución de las campañas en verano permitiría minimizar los días de trabajo perdidos, debido a mejores condiciones meteoceanográficas”. Esto reduciría los días perdidos, estimando en un 30 % el tiempo no productivo debido a situaciones climáticas adversas, operativas, de planificación o autorizaciones; un 15 % de tiempo destinado a la necesidad de completar áreas de adquisición no cubiertas adecuadamente; y un 5 % de tiempo de inactividad debido a problemas técnicos, mantenimientos o reparaciones. El apuro es evidente.

Antecedentes del BGP Prospector en Argentina

Este barco no es la primera vez que visita Montevideo. Según el reporte del portal argentino Mejor Energía, estuvo asignado a la prospección realizada en Argentina, pero en noviembre de 2022 debió interrumpir y apostarse en el puerto de Montevideo ante las decisiones de la Justicia, debido a los problemas legales con la exploración offshore en la Cuenca Argentina Norte. Según trascendió, para cancelar el contrato de alquiler del barco, las compañías tuvieron que pagar U$S 6 millones por la disponibilidad y una multa.

Sin embargo, en octubre de 2023, con todas las medidas judiciales resueltas y la luz verde para trabajar, la empresa Equinor (de Noruega), que había contratado al barco, encabezó el proyecto de prospección sísmica para YPF y Shell en el área denominada Pozo Argerich, a 200 kilómetros frente a Mar del Plata. Las operaciones culminaron en junio de 2025 con un informe de Equinor que descartó la existencia de petróleo o gas en toda el área asignada.

Mira ese barco entrando en la bahía

La urgencia también está dada porque existe un recurso presentado a la Justicia uruguaya. El colectivo ciudadano Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay y la Sociedad para la Conservación de la Biodiversidad de Maldonado presentaron la medida cautelar el 19 de noviembre de 2025. En ella se solicitó frenar la prospección sísmica y la exploración de petróleo en el mar uruguayo.

En diciembre, el Ministerio de Ambiente otorgó la autorización ambiental previa a cuatro empresas —Searcher Geodata, CGG Services (Viridien), APA Exploration y PGS— que ya tenían contratos firmados con Ancap, otorgados por el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero el permiso actual habilita áreas más pequeñas que las solicitadas originalmente. Además, las empresas pueden iniciar actividades únicamente si el Ministerio de Ambiente también les aprueba los planes de gestión, algo que aún no ha sido otorgado.

Ante el inminente inicio de las prospecciones con la llegada de uno de los barcos, las organizaciones ambientalistas entregaron el 28 de enero al Juzgado de octavo turno, a cargo del juez Federico Tobía, un nuevo escrito exigiendo un pronunciamiento urgente, dada la política de hechos consumados con que se manejan las empresas petroleras y sus compañías asociadas en las tareas. Los colectivos reclaman a la Justicia que se expida antes del inicio de las operaciones y que ordene cesar y/o abstenerse de realizar cualquier actividad de prospección sísmica, perforación exploratoria, instalación de equipos, movilización de buques especializados u otra actividad vinculada a los contratos suscritos, hasta tanto recaiga sentencia definitiva firme y basada en autoridad de cosa juzgada en la acción declarativa de nulidad absoluta de los contratos.