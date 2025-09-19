Víctor Jara: La voz que no lograron apagar, florece cada primavera.

Jara recibió más golpes, pero se incorporó y caminó hacia la confluencia de la arena y las gradas. Se hizo un profundo silencio. Y entonces se oyó su voz gritando: «Muy bien, camaradas, hagámosle el favor al señor comandante». Se tranquilizó un momento y luego, levantando las manos ensangrentadas, comenzó a cantar con voz temblorosa el himno de la Unidad Popular.

"Venceremos, venceremos, venceremos, al fascismo, venceremos. Cumpliremos con nuestro deber sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos seremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Y todos cantaron con él."

Se disparó una descarga y Jara cayó muerto.

Sacado a escondidas del estadio poco antes de su muerte, he aquí su último poema:

"Somos 5.000, aquí en este pequeño rincón de la ciudad. ¿Cuántos somos en todas las ciudades del mundo? Todos, con la mirada fija en la muerte. ¡ Qué aterrador es el rostro del fascismo! Para ellos, la sangre es una medalla, la carnicería, un gesto heroico. Canción, no puedo cantarte bien cuando debo cantar por miedo. Cuando me muero de miedo. Cuando me encuentro en estos momentos infinitos. Donde el silencio y el llanto son los ecos de mi canción."

Siempre septiembre

El 18 de septiembre se cumplen 52 años del asesinato de Víctor Jara a manos del fascismo. Su voz y lírica son aún hoy, emblema de lucha y esperanza para toda América Latina.

Víctor fue cantautor, director teatral y militante comunista chileno. También fue un niño campesino, un adolescente que dejó los estudios para trabajar, un joven que buscó en el sacerdocio su vocación, que prestó servicio militar obligatorio, para terminar volcándose al arte, a través de la música y el teatro, siempre, con la perspectiva revolucionaria de soñar y construir un futuro mejor para su pueblo.

Nacido el 28 de septiembre de 1932 en una familia campesina humilde, estudió teatro y desde joven comprendió la cultura como herramienta transformadora. Sus canciones —Te recuerdo Amanda, El derecho de vivir en paz, Plegaria a un labrador— dieron forma al movimiento de la Nueva Canción Chilena.

Canto que ha sido valiente

"del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra"

El 11 de septiembre de 1973, tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, Jara fue detenido en la Universidad Técnica del Estado, donde trabajaba. Como tantos otros militantes, fue trasladado al Estadio Chile, convertido en centro de detención y tortura.

Allí fue golpeado, salvajemente torturado y finalmente ejecutado con 44 disparos. Le destrozaron las manos. Su guitarra "con olor a primavera", fue también destrozada frente a él. Su nombre quedó marcado a fuego como una de las víctimas más emblemáticas de la dictadura de Augusto Pinochet.