Flor Sakeo y la república independiente de las plazas

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Nos reunimos en Caras y Caretas para hablar de su música, su intención artística y su visión de la escena actual

— Lo primero que escuché de vos fue tu versión de la canción "Malísimo" de Rada pero que en realidad era una colaboración con la banda Oriundo pero eso me llevó a ir hacia atrás en el tiempo y recorrer tu discografía (los EP Alba y Madre de la Noche) y ahí se nota que tu espectro es muy amplio. Pasás del rock setentero a momentos muy oscuros e introspectivos. ¿Cómo conviven esas dos vetas en tu propuesta, donde además la estética visual juega un rol tan fuerte para transmitir?

Flor Sakeo: — "Es que para mí, en realidad, la música tiene que ser una experiencia que vaya acompañada de algo más. A mí me divierte muchísimo eso. Hay un montón de bandas que son súper teatrales y expresivas, como estaba Catatumbo en su momento, con las que tocábamos seguido. Para mí es como un juego, como estar viviendo en una película y poder transmitir lo mismo que transmitís en el teatro, en un corto o en una película. Me divierte mucho sumarle esa impronta".

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— Se nota esa autenticidad en el escenario, y el público lo percibe. Con vos la gente no queda indiferente. Generás un interés y una fuerza que rompe con lo habitual.

Flor Sakeo:— "Al fin y al cabo, a cada uno lo mueve lo que lo mueve en la vida, ¿no? Es un general: ¿Por qué laburás?, ¿Por qué querés una casa en la playa o tener una familia constituida? A mí, al momento de tocar, lo que me mueve es la necesidad imperiosa de expresión sin que nadie venga y me ponga un pie en el hombro o en la cabeza. Yo creo que el escenario es un momento en el cual me acuerdo de frases que me han dicho a lo largo de mi carrera como que me muevo raro o canto raro , lo que quieran me lo pueden decir pero primero me voy a expresar. No es negociable.

Es un lugar donde no pienso en las inseguridades que socialmente tenemos todos y el formato que más disfruto es el de la banda porque "me doy vuelta", me puedo revolcar en el piso y Matías se tira al lado mío, o miro a Natalia, a Emanuel, a mi hermano en la batería. Ese diálogo y ese juego, con un montón de gente alrededor que está en la misma que yo, hace que pueda vivir el momento y eso que soy una persona muy ansiosa".

— El mundo está bastante extraño ( o más extraño aún) , pero vos has logrado una conexión humana muy fuerte en poco tiempo de carrera pública. ¿Cómo procesás esa empatía del público?

Flor Sakeo:— "A veces eso me hacía disociarme y después, con el tiempo, entendí que es una responsabilidad; me interesa realmente pensar lo que digo y comunicar un mensaje.

Cuando empecé, lo hice porque dije "voy a grabar un video", no estaba planeando tocar en vivo ni nada. Pero de golpe te das vuelta y hay gente escuchando, gente que conecta con esa parte porque claramente estamos todos viviendo en el mismo mundo y hacemos lo mejor que podemos para transitarlo. Creo que hay más apertura de la que había cuando yo tenía 15 años y salía a tocar con mi banda. Ahora hay una cercanía, una necesidad de postpandemia de decir "che, bro, te entiendo, estamos acá". Compartir lo que se crea".

"Hace poco vinieron unas niñas a regalarme dibujos al terminar un show. No sabés la magnitud que puede tener eso para inspirar a futuro a alguien, te reafirma las cosas y te hace sentir menos sola"

— Hablando de inspirar a otras generaciones, en la escena local, a veces parece que todavía hay sectores que parecen un partido de fútbol 5, llenos de testosterona, donde las pocas mujeres que hay están en el rol de "novia florero". ¿Cómo ves esa dinámica de tener que luchar (todavía) por espacios o cupos?

Flor Sakeo:—"Yo creo que nosotras tenemos que empezar a salir un poco del lugar de estar educando y pidiendo entrar a lugares. La sociedad está avanzando, le falta un montón, obvio, pero desde nuestra parte, como seres humanos, lo que tenemos que hacer es generar esos espacios seguros donde podamos ser, más allá de la genitalidad que tengas. Generar el espacio, no estar pidiendo que cambie nada desde afuera, porque el cambio lo hacemos nosotros accionando. Si no, te vas a pasar toda la vida quejándote y diciendo "esto es una cagada". Entonces apelo a accionar.

A mí me da una impotencia tremenda ir hacia la raíz de las mujeres que hacían música en los 60´s y 70´s, que quedaron sumamente relegadas en los medios frente a figuras masculinas, como si no hubieran existido mujeres que en un momento dijeron: "me vuelvo loca, armo una banda". Al final, te das cuenta de que todo en la vida termina siendo un buen sketch de Capusotto. ¡Un gran saludo a Capusoto, no te merecemos!"

— Totalmente. Cambiando de frente, contame de la proyección internacional. Fuiste a Chile con Uruguay XXI y tu tema "Canción para los planetas" terminó siendo la canción oficial de "La Furia del Libro". ¿Cómo fue ese viaje mental?

Flor Sakeo:— "La canción ya estaba hecha. Ellos la tomaron para el festival porque parte de la letra habla de furia y hacía una buena sinergia con la propuesta de ellos. Fui a Chile y el día de la feria estaba tocando, me doy vuelta, miro a los gurises de la banda y en ese instante me bajó la data: claro, el festival se llamaba La Furia del Libro y mi letra dice "Furia". Ahí até cabos".

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— La economía del trabajador independiente es una lucha constante. Vos que también sos tatuadora, ¿Cómo hacés para balancear los costos reales con la realidad de la gente?

Flor Sakeo:—"Yo entiendo los costos de producción de Uruguay, y más siendo independientes, pero la realidad es que la gente te está obligando de alguna manera a que bajes o congeles los precios que tenés desde el 2018. Yo intento mantenerlos porque soy una persona súper consciente y no quiero que la gente deje de tatuarse por un tema monetario, pero hay un límite porque si no, no puedo pagarme mis propias cosas. Hay que valorar el tiempo que lleva de trabajo pero siempre cedo un poco (risas)".

— Y ni hablemos de los costos de mover una banda, los fletes, las entradas...

Flor Sakeo:— "Si, hay que cuidar un poco más el tiempo de uno, el viaje cargando el amplificador, la guitarra. Hay formas y hay un respeto por el trabajo que se tiene que mantener".

"La escena independiente es una familia enorme"

—Hablaste varias veces de la importancia de la comunidad. ¿Qué lugar ocupa en tu recorrido?

Flor Sakeo:—"Hay que sacar la cultura de los mismos lugares de siempre y desarrollar acciones como la del Florencio en el Cerro, Capurro con Capurrocore, Peñarol, Santa Lucía, el interior, etc. Hay tanto talento y me encanta ir y ser parte de este proceso".

—Estás entrando en el proceso de grabación de tu primer disco (sus trabajos anteriores son EPs). ¿Cómo lo estás viviendo?

Flor Sakeo:—"Las canciones tienen personalidad propia y ahí entra toda la parte maravillosa donde pienso en los temas, la ansiedad, los tiempos lentos, las canciones como criaturas. No puedo hacer canciones con la lógica de una fábrica"

Afiche oficial Flor Sakeo

—Hablabas de las obras como si fueran seres vivos.

Flor Sakeo:—Y ahí esa parte preciosa, todavía creo en el vivo y en la energía compartida"

Si querés entrar al universo de Flor Sakeo, hay dos fechas próximas:

El 13 de junio abriendo el show de Nina Suárez en Bluzz Bar.

Y luego el show en todo en su esplendor y extensión previsto para el 4 de julio en Sala Rondeau.

Podés conseguir tu entrada en este link.