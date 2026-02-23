Así será el recorrido de la "Caravana por la Paz y contra el bloqueo imperialista" en Cuba

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frente Amplio Oficial (@frente_amplio)

Medidas de solidaridad del FA con Cuba

El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), Fernando Gambera, fue entrevistado por Legítima Defensa 2da. Dosis (Caras y Caretas), donde detalló las medidas de solidaridad de la fuerza política con Cuba y su pueblo. Explicó, en rápido pantallazo, la postura del FA respecto a la política imperial del gobierno de Donald Trump.

Recordó que hace un año, la Carifa dio a conocer un documento en el que “daba cuenta de lo complicado que estaba el barrio”, dijo Gambera en alusión a la situación de Venezuela, Cuba, Brasil, ante las amenazas del gobierno de Donald Trump.

“El 3 de enero, todo eso se confirma”, agrega en referencia a los bombardeos de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. “De ahí para adelante, el mundo es otro”, subrayó.

Sobre la situación de Cuba, donde el bloqueo de Estados Unidos recrudeció con el bloqueo petrolero, Gambera sostuvo que tanto el Frente Amplio como fuerza de izquierda, como sus militantes y adherentes, “tienen que mostrar los dientes, y en este momento salir a ejercitar la solidaridad y encontrar formas prácticas de hacer efectiva la ayuda”.

“Tenemos un imperio en franca decadencia, y en caída, y estos son sus últimos estertores”, agregó. Y esto “ha demostrado que nadie se salva solo. Lo que ha quedado demostrado con la actitud de un pueblo como el cubano es que, como nadie se salva solo, es capaz de desplegar la solidaridad de todo el mundo. Por ejemplo, en medio de la crisis de la pandemia, pudimos ver a brigadas de médicos cubanos ayudando en Italia. En el primer mundo”.

Desmintió, además, que haya dudas en el seno del Frente Amplio en torno a enviar una delegación a Cuba. “Está previsto que para antes de abril, una delegación de alto nivel de la fuerza política, con dirigentes y legisladores, viaje a Cuba para hacer presente la solidaridad de la fuerza política con ese pueblo”, sostuvo.