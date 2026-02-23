Hacete socio para acceder a este contenido

Solidaridad con la isla

Así será el recorrido de la "Caravana por la Paz y contra el bloqueo imperialista" en Cuba

El Comité Uruguayo Antiimperialista y el FA convocan a seis columnas para confluir en el Palacio Legislativo en solidaridad con Cuba.

Captura de Pantalla 2026-02-23 a la(s) 15.27.03
Bajo la consigna de "Solidaridad con Cuba", la organización ha coordinado seis puntos de encuentro para facilitar la convergencia de vehículos desde diversas localidades:

  • Costa de Oro y Ciudad de la Costa: El punto de encuentro será en Av. Italia y Bolivia a las 10:00 h, siguiendo por Propios y Gral. Flores.

  • Ruta 8 y Ruta 7: La salida está fijada en la Plaza Huelga General, recorriendo 8 de Octubre, Propios y Gral. Flores.

  • Santoral y Ruta 6: El punto de reunión será en Belloni y Repetto a las 10:00 h, con trayecto por Belloni y Gral. Flores.

  • Ruta 5: Los participantes se concentrarán en la Plaza Colón para circular por Garzón y San Martín.

  • Municipio A: La salida se realizará desde la Plaza Lafone, tomando las vías Carlos María Ramírez y Agraciada.

  • Ciudad del Plata, Santa Lucía y Canelones: El encuentro será en la Plaza Cuba a las 10:00 h, recorriendo Bulevar Artigas y Agraciada.

De acuerdo con el cronograma oficial, se prevé que todas las columnas finalicen su recorrido a las 13:00 h en el Palacio Legislativo. El trayecto final en el entorno del edificio parlamentario comprenderá las calles Libertador, Magallanes, Paraguay y la Rambla.

Medidas de solidaridad del FA con Cuba

El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), Fernando Gambera, fue entrevistado por Legítima Defensa 2da. Dosis (Caras y Caretas), donde detalló las medidas de solidaridad de la fuerza política con Cuba y su pueblo. Explicó, en rápido pantallazo, la postura del FA respecto a la política imperial del gobierno de Donald Trump.

Recordó que hace un año, la Carifa dio a conocer un documento en el que “daba cuenta de lo complicado que estaba el barrio”, dijo Gambera en alusión a la situación de Venezuela, Cuba, Brasil, ante las amenazas del gobierno de Donald Trump.

El 3 de enero, todo eso se confirma”, agrega en referencia a los bombardeos de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. “De ahí para adelante, el mundo es otro”, subrayó.

Sobre la situación de Cuba, donde el bloqueo de Estados Unidos recrudeció con el bloqueo petrolero, Gambera sostuvo que tanto el Frente Amplio como fuerza de izquierda, como sus militantes y adherentes, “tienen que mostrar los dientes, y en este momento salir a ejercitar la solidaridad y encontrar formas prácticas de hacer efectiva la ayuda”.

“Tenemos un imperio en franca decadencia, y en caída, y estos son sus últimos estertores”, agregó. Y esto “ha demostrado que nadie se salva solo. Lo que ha quedado demostrado con la actitud de un pueblo como el cubano es que, como nadie se salva solo, es capaz de desplegar la solidaridad de todo el mundo. Por ejemplo, en medio de la crisis de la pandemia, pudimos ver a brigadas de médicos cubanos ayudando en Italia. En el primer mundo”.

Desmintió, además, que haya dudas en el seno del Frente Amplio en torno a enviar una delegación a Cuba. “Está previsto que para antes de abril, una delegación de alto nivel de la fuerza política, con dirigentes y legisladores, viaje a Cuba para hacer presente la solidaridad de la fuerza política con ese pueblo”, sostuvo.

