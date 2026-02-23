Ante el bloqueo, Frente Amplio prepara acciones de solidaridad con Cuba

Solidarios con Cuba

Sobre la situación de Cuba, donde el bloqueo de Estados Unidos recrudeció con el bloqueo petrolero, Gambera sostuvo que tanto el Frente Amplio como fuerza de izquierda, como sus militantes y adherentes, “tienen que mostrar los dientes, y en este momento salir a ejercitar la solidaridad y encontrar formas prácticas de hacer efectiva la ayuda”.

“Tenemos un imperio en franca decadencia, y en caída, y estos son sus últimos estertores”, agregó. Y esto “ha demostrado que nadie se salva solo. Lo que ha quedado demostrado con la actitud de un pueblo como el cubano es que, como nadie se salva solo, es capaz de desplegar la solidaridad de todo el mundo. Por ejemplo, en medio de la crisis de la pandemia, pudimos ver a brigadas de médicos cubanos ayudando en Italia. En el primer mundo”.

Desmintió, además, que haya dudas en el seno del Frente Amplio en torno a enviar una delegación a Cuba. “Está previsto que para antes de abril, una delegación de alto nivel de la fuerza política, con dirigentes y legisladores, viaje a Cuba para hacer presente la solidaridad de la fuerza política con ese pueblo”, sostuvo.

Movilización el sábado

Gambera dio los detalles de la movilización convocada para el próximo sábado 28 de febrero en solidaridad con Cuba. Ese día está previsto que tres columnas -procedentes de la costa de Canelones, de Camino Maldonado y 8 de Octubre, así como de la zona oeste de Montevideo- confluyan en la plaza de Cagancha para de allí partir en caravana hacia la plaza Cuba, en Agraciada y Bulevar Artigas.

Además, el miércoles 4 de marzo se realizará en la Huella de Seregni una charla con un especialista cubano sobre la realidad de la isla.