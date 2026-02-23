Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

caravana el sábado

Ante el bloqueo, Frente Amplio prepara acciones de solidaridad con Cuba

El Frente Amplio ve con preocupación la agresividad del gobierno de Donald Trump y convoca a hacer efectiva la solidaridad con Cuba.

Gambera en Legítima Defensa.

Gambera en Legítima Defensa.

 Captura de pantalla
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), Fernando Gambera, fue entrevistado por Legítima Defensa 2da. Dosis (Caras y Caretas), donde detalló las medidas de solidaridad de la fuerza política con con Cuba y su pueblo. Explicó, en rápido pantallazo, la postura del FA respecto a la política imperial del gobierno de Donald Trump.

Recordó que hace un año, la Carifa dio a conocer un documento en el que “daba cuenta de lo complicado que estaba el barrio”, dijo Gambera en alusión a la situación de Venezuela, Cuba, Brasil, ante las amenazas del gobierno de Donald Trump.

El 3 de enero, todo eso se confirma”, agrega en referencia a los bombardeos de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. “De ahí para adelante, el mundo es otro”, subrayó.

Solidarios con Cuba

Sobre la situación de Cuba, donde el bloqueo de Estados Unidos recrudeció con el bloqueo petrolero, Gambera sostuvo que tanto el Frente Amplio como fuerza de izquierda, como sus militantes y adherentes, “tienen que mostrar los dientes, y en este momento salir a ejercitar la solidaridad y encontrar formas prácticas de hacer efectiva la ayuda”.

“Tenemos un imperio en franca decadencia, y en caída, y estos son sus últimos estertores”, agregó. Y esto “ha demostrado que nadie se salva solo. Lo que ha quedado demostrado con la actitud de un pueblo como el cubano es que, como nadie se salva solo, es capaz de desplegar la solidaridad de todo el mundo. Por ejemplo, en medio de la crisis de la pandemia, pudimos ver a brigadas de médicos cubanos ayudando en Italia. En el primer mundo”.

Desmintió, además, que haya dudas en el seno del Frente Amplio en torno a enviar una delegación a Cuba. “Está previsto que para antes de abril, una delegación de alto nivel de la fuerza política, con dirigentes y legisladores, viaje a Cuba para hacer presente la solidaridad de la fuerza política con ese pueblo”, sostuvo.

Movilización el sábado

Gambera dio los detalles de la movilización convocada para el próximo sábado 28 de febrero en solidaridad con Cuba. Ese día está previsto que tres columnas -procedentes de la costa de Canelones, de Camino Maldonado y 8 de Octubre, así como de la zona oeste de Montevideo- confluyan en la plaza de Cagancha para de allí partir en caravana hacia la plaza Cuba, en Agraciada y Bulevar Artigas.

Además, el miércoles 4 de marzo se realizará en la Huella de Seregni una charla con un especialista cubano sobre la realidad de la isla.

Dejá tu comentario

Te puede interesar