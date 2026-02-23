Caso Cardama: Asamblea General aprueba comisión investigadora del proceso de adquisición de OPVs

En lo que respecta a la oposición parlamentaria, por el Partido Nacional la van a integrar los diputados Pablo Abdala, Gabriel Gianoli y el senador José Luis Falero. En tanto, Maximiliano Campo y Felipe Schipani serán los representantes del Partido Colorado.

También Alvaro Perrone (Cabildo Abierto), Gerardo Sotelo (Partido Independiente) y Gustavo Salle (Identidad Soberana).

Rescisión con Cardama

El pasado viernes 13 de febrero el presidente Yamandú Orsi anunció la rescisión del contrato entre el Estado uruguayo y el astillero Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas OPV—por un valor de US$ 92 millones—tras constatarse "incumplimientos graves" vinculados a las garantías exigidas en el acuerdo. La decisión fue comunicada en conferencia de prensa luego del Consejo de Ministros, donde también intervino el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz.

“Si tuviéramos que definir de qué vamos a hablar, vamos a hablar de la seguridad nacional [...] Es esta una acción que apunta a la necesidad permanente de la transparencia en la gestión pública”, dijo el presidente al inicio de su oratoria, asegurando después que la rescisión "tiene que ver con el incumplimiento grave derivado de las dos garantías que determina que el contrato funcione o no”, ya que ninguna cumple con lo establecido en el contrato firmado durante el periodo de Luis Lacalle Pou.

Orsi recordó que el 22 de octubre, se llevó a cabo una conferencia de prensa, tras constatar que la garantía de fiel cumplimiento "no existía, o peor aún, que era un documento falsó", en el entendido de que se trataba de "un hecho grave", algo que después "la propia empresa admitió".