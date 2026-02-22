Luto en el carnaval: murió Agustín Ríos integrante de Doña Bastarda y se suspendió la jornada

"A su paso, no solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo. A sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos y tías, a los miles de amigos que Agustín cosechó y arrimó a la murga en tantos años de Carnaval, a su querida Tripulación, a todas las murgas jóvenes de las que él participó, a sus seres queridos y allegados, les acompañamos en este difícil momento y los abrazamos fuertemente. Saben que acá también tienen una familia. Gracias por tantas risas compartidas, Agustín. Que en paz descanses, Carita".

"Agradecemos por este medio las incontables demostraciones de compañía que nos han llegado. Conjuntos de todas las categorías, hinchas y gente del carnaval en general. Muchas gracias por su apoyo", expresó Doña Bastarda.

A causa de la triste noticia, la Intendencia de Montevideo y DAECPU tomaron la decisión de suspender por razones de respeto y luto la jornada previsyta para esta jornada en el Teatro de Verano.