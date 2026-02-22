La muerte de Agustín Ríos uno de los integrantes fundadores de la Murga Doña Bastarda, quien falleció este sábado, causó profundo dolor y conmoción en todo el ambiente del carnaval uruguayo. Familiares, amigos y colegas se expresaron por las redes sociales expresando la tristeza que dejó su partida.
Triste noticia
Luto en el carnaval: murió Agustín Ríos integrante de Doña Bastarda y se suspendió la jornada
La muerte de Agustín Ríos, uno de los integrantes fundadores de Doña Bastarda, llenó de dolor y tristeza al ambiente del carnaval.