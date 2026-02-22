Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Doña Bastarda |

Triste noticia

Luto en el carnaval: murió Agustín Ríos integrante de Doña Bastarda y se suspendió la jornada

La muerte de Agustín Ríos, uno de los integrantes fundadores de Doña Bastarda, llenó de dolor y tristeza al ambiente del carnaval.

La muerte de Agustín Ríos uno de los integrantes fundadores de la Murga Doña Bastarda falleció este sábado y causó profundo dolor y conmoción en todo el ambiente del carnaval.

La muerte de Agustín Ríos uno de los integrantes fundadores de la Murga Doña Bastarda falleció este sábado y causó profundo dolor y conmoción en todo el ambiente del carnaval.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La muerte de Agustín Ríos uno de los integrantes fundadores de la Murga Doña Bastarda, quien falleció este sábado, causó profundo dolor y conmoción en todo el ambiente del carnaval uruguayo. Familiares, amigos y colegas se expresaron por las redes sociales expresando la tristeza que dejó su partida.

Comunicado de Doña Bastarda

Entre todos los mensajes emotivos volcados en las redes sociales se destaca un comunicado de Doña Bastarda que expresa:

"Murga Doña Bastarda despide, con profundo dolor, a uno de sus máximos exponentes, Agustín Ríos. Agus fue fundador de esta murga. Con una enorme calidad artística, pero por sobre todas las cosas, humana, logró que su familia sea parte imprescindible de esta Familia Bastarda. Desde el 2018 a la fecha, Agustín estuvo presente en cada momento que hizo a esta murga lo que es hoy por hoy".

"A su paso, no solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo. A sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos y tías, a los miles de amigos que Agustín cosechó y arrimó a la murga en tantos años de Carnaval, a su querida Tripulación, a todas las murgas jóvenes de las que él participó, a sus seres queridos y allegados, les acompañamos en este difícil momento y los abrazamos fuertemente. Saben que acá también tienen una familia. Gracias por tantas risas compartidas, Agustín. Que en paz descanses, Carita".

"Agradecemos por este medio las incontables demostraciones de compañía que nos han llegado. Conjuntos de todas las categorías, hinchas y gente del carnaval en general. Muchas gracias por su apoyo", expresó Doña Bastarda.

A causa de la triste noticia, la Intendencia de Montevideo y DAECPU tomaron la decisión de suspender por razones de respeto y luto la jornada previsyta para esta jornada en el Teatro de Verano.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar