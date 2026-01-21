Aumento de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC)

El Ministerio de Economía (MEF) indicó que se ha retomado el criterio de ajuste de la BPC, ahora alineado con la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), tal como se hacía antes de 2020. Este ajuste responde a la baja de la inflación al cierre de 2025, que fue del 3,65%, y a una previsión de 4,5% para 2026. Se aplicó la facultad del artículo 3 de la Ley N.º 17.856, que permite ajustes de hasta un 20% sobre la variación del IPC.