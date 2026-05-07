Orsi sobre desaparecidos: "Si es con una orden, será con una orden"

“Son 50 años. Es increíble cómo el tiempo pasó. Todavía recuerdo cuando yo trabajaba en Conaprole, llego a casa y mi hermana Isabel me dice: ‘Raptaron a papá; no aparece más’. Yo quedé frío, en ese momento tenía 17 años”, recordó Michelini. Durante su intervención desarrolló tres facetas de su padre: el “Zelmar informado”, el “Zelmar en conflicto” y “el Zelmar estratega”.

El “informado”: el que percibió, un año antes, que Estados Unidos se iba a retirar de Vietnam y de esa derrota empezaría “un mundo mejor”, recordó Michelini que le dijo Zelmar en una de sus visitas a Buenos Aires; también el que sabía en qué cuartel tenían los militares a su hija mayor, Elisa, siendo “uno de los principales enemigos de la dictadura”. El “Zelmar en conflicto”, que se debatió entre “aflojar” o “subir el tono” de sus denuncias cuando su hija era rehén. Y, por último, el “estratega”, que entendía que, si se iba al exilio, “se podía perder esa llama que todavía existía” para una salida de la dictadura.

Hacia el final, Michelini se refirió a la búsqueda de los detenidos desaparecidos. “Hay que hacerlo profesionalmente, no hay que ir a lo loco, porque la naturaleza está haciendo lo suyo no solo en el terreno, sino en que se nos muere la gente”, dijo. Aseveró que, “en algún momento, hay que dar la orden” a las Fuerzas Armadas para que entreguen información, pero “esa orden no puede ser vacía; no es al boleo”.

“La orden tiene que ser conceptual. Y ahí tiene que haber algunos castrenses, porque los archivos no se van a encontrar así nomás”, señaló, y agregó que estos castrenses tienen que estar “consustanciados con el tema derechos humanos”, pero pensar con “cabeza castrense para encontrar dónde pueden estar los archivos”.

"Si es con una orden, será con una orden"

A la salida del homenaje, en rueda de prensa, fue consultado acerca de lo dicho por Michelini respecto de la orden a las Fuerzas Armadas, un pedido quelo reiteró la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos este lunes.

“Me gustó mucho la palabra de Rafael ahora, donde pone el tema desde una dimensión bastante más viable y posible. Lo analizaremos”, aseguró Orsi. En cuanto a si está de acuerdo con dar la orden, dijo que está “deseoso de que podamos llegar a muchas más verdades y a muchas más realidades”. “Evidentemente, si es con una orden, será con una orden; si es con la tónica que marcaba Rafael recién, de buscar también la estrategia para llegar a ese cumplimiento de la orden, yo creo que es bastante más productivo”, dijo el presidente, y señaló que hablará con Michelini porque le “gustó ese enfoque”.