Uruguay atraviesa un periodo de fuerte inestabilidad atmosférica. La combinación de un frente frío activo y la posterior formación de un sistema de baja presión (ciclón extratropical) generará lluvias, tormentas severas y un marcado descenso de la temperatura en los próximos días.
Bajan las temperaturas
Frente frío y ciclón extratropical marcaran el tiempo del fin de semana
Un frente frío y un ciclón extratropical traerán tormentas severas, rachas de 75 km/h y un marcado descenso térmico en todo Uruguay este fin de semana.