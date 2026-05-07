Frente frío y ciclón extratropical marcaran el tiempo del fin de semana

Fenómenos esperados: Lluvias copiosas en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento muy fuertes asociadas a tormentas.

Tendencia: Tras el paso del frente, se espera la formación de un ciclón extratropical que afectará principalmente las zonas sur y este del país con vientos persistentes.

2. Análisis de MetSul: el pulso de inestabilidad

La agencia meteorológica brasileña MetSul destaca que la región se encuentra bajo un "flujo de humedad" que alimenta sistemas de baja presión. Advierten que la transición del aire cálido predominante en los primeros días de mayo hacia una masa de aire polar provocará un choque de masas de aire, intensificando las precipitaciones en el suroeste y centro del país antes de la mejora definitiva.