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Sociedad ciclón | frío | pronóstico

Bajan las temperaturas

Frente frío y ciclón extratropical marcaran el tiempo del fin de semana

Un frente frío y un ciclón extratropical traerán tormentas severas, rachas de 75 km/h y un marcado descenso térmico en todo Uruguay este fin de semana.

Alerta por ciclón extratropical

Alerta por ciclón extratropical
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Uruguay atraviesa un periodo de fuerte inestabilidad atmosférica. La combinación de un frente frío activo y la posterior formación de un sistema de baja presión (ciclón extratropical) generará lluvias, tormentas severas y un marcado descenso de la temperatura en los próximos días.

1. Pronóstico oficial (Inumet): alertas y vigilancia

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido una advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas que afecta gran parte del territorio nacional este jueves 7 de mayo.

  • Fenómenos esperados: Lluvias copiosas en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento muy fuertes asociadas a tormentas.

  • Tendencia: Tras el paso del frente, se espera la formación de un ciclón extratropical que afectará principalmente las zonas sur y este del país con vientos persistentes.

2. Análisis de MetSul: el pulso de inestabilidad

La agencia meteorológica brasileña MetSul destaca que la región se encuentra bajo un "flujo de humedad" que alimenta sistemas de baja presión. Advierten que la transición del aire cálido predominante en los primeros días de mayo hacia una masa de aire polar provocará un choque de masas de aire, intensificando las precipitaciones en el suroeste y centro del país antes de la mejora definitiva.

3. Condiciones de viento y navegación (Windguru)

Para los usuarios de la zona costera y deportes náuticos, los modelos de Windguru (GFS 13km) proyectan un incremento significativo en la intensidad del viento:

  • Viernes 8 y Sábado 9: Se prevén vientos sostenidos del sector Oeste/Sudoeste con rachas que podrían superar los 35-40 nudos (65-75 km/h) en la zona de Playa Malvín y la costa de Maldonado.

  • Oleaje: Se espera un incremento en la altura de las olas en el Río de la Plata exterior, superando los 2.5 metros de altura debido al empuje del sudoeste.

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