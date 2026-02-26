Aviación de Pakistán bombardeó Kabul; hay decenas de muertos

El ministro situó en 72 muertos y más de 120 heridos las bajas de las fuerzas afganas.

Las FF.AA. de Pakistán han realizado ataques contra la capital afgana, Kabul



En declaraciones a la televisión pakistaní, el ministro de Información Attaullah Tarar confirmó ataques aéreos contra instalaciones militares talibanes.

El titular de la cartera precisó que su Fuerza Aérea destruyó dos cuarteles generales de brigada en Kabul, así como un depósito de municiones, una base logística, un cuartel general central y un cuartel general de brigada en Kandahar.

Las Fuerzas Armadas de Pakistán lanzan un ataque aéreo sobre Kabul, reporta 'Al Jazeera'

Ataques en la frontera

Este jueves, Afganistán anunció el inicio de una operación de represalia contra Pakistán en las zonas fronterizas con las provincias de Khost, Nuristán, Paktika y otras por los ataques aéreos del pasado fin de semana que dejaron, según las autoridades afganas, decenas de víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños.

Las fuerzas paquistaníes respondieron el fuego y, según el Ministerio de Información de ese país, causaron decenas de bajas mortales al Ejército afgano.

Las tensiones entre los países vecinos se agudizaron el año pasado a raíz de incidentes fronterizos y de una serie de explosiones, de las que ambas partes se acusaron mutuamente. Islamabad acusó a la parte afgana de ataques en la frontera, mientras que los talibanes responsabilizaron a Pakistán de explosiones en Kabul.

En octubre, las partes acordaron un alto el fuego. El acuerdo se alcanzó tras negociaciones en Doha con la mediación de Catar y Turquía.

(En base a RT y Sputnik)