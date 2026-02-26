Hacete socio para acceder a este contenido

Pakistán |

guerra abierta

Aviación de Pakistán bombardeó Kabul; hay decenas de muertos

Según el gobierno de Pakistán hay al menos 72 muertos en Kabul; el ataque fue en represalia de la operación afgana de este jueves en la frontera.

Aviones de Pakistán bombardearon Kabul.

Aviones de Pakistán bombardearon Kabul.

 Imagen tomada de la web
Las Fuerzas Armadas de Pakistán publicaron imágenes aéreas de los ataques contra la capital afgana, Kabul. Previamente, en declaraciones a la televisión pakistaní, el ministro de Información, Attaullah Tarar, confirmó ataques aéreos contra instalaciones militares talibanes en Kabul, Kandahar y Paktia.

Según el funcionario, las acciones dejaron 72 muertos y más de 120 heridos en las fuerzas afganas. Además, dijo que los afganos "están recibiendo una respuesta firme y eficaz".

Antes, el canal Al Jazeera había informado de una fuerte explosión seguida de intensos tiroteos en Kabul.

El ministro situó en 72 muertos y más de 120 heridos las bajas de las fuerzas afganas.

El titular de la cartera precisó que su Fuerza Aérea destruyó dos cuarteles generales de brigada en Kabul, así como un depósito de municiones, una base logística, un cuartel general central y un cuartel general de brigada en Kandahar.

Ataques en la frontera

Este jueves, Afganistán anunció el inicio de una operación de represalia contra Pakistán en las zonas fronterizas con las provincias de Khost, Nuristán, Paktika y otras por los ataques aéreos del pasado fin de semana que dejaron, según las autoridades afganas, decenas de víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños.

Las fuerzas paquistaníes respondieron el fuego y, según el Ministerio de Información de ese país, causaron decenas de bajas mortales al Ejército afgano.

Las tensiones entre los países vecinos se agudizaron el año pasado a raíz de incidentes fronterizos y de una serie de explosiones, de las que ambas partes se acusaron mutuamente. Islamabad acusó a la parte afgana de ataques en la frontera, mientras que los talibanes responsabilizaron a Pakistán de explosiones en Kabul.

En octubre, las partes acordaron un alto el fuego. El acuerdo se alcanzó tras negociaciones en Doha con la mediación de Catar y Turquía.

(En base a RT y Sputnik)

