Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura | La Trasnochada | Concurso Oficial del Carnaval |

emoción a flor de piel

Carnaval: volvió el concurso con una etapa cargada de emotividad

Valores y Cyranos mostraron muy buenos espectáculos que lo dejan atentos a sus rivales, pero con la expectativa de entreverarse en la definición.

La Trasnochada en el Concurso Oficial del Carnaval.

La Trasnochada en el Concurso Oficial del Carnaval.

 Ale Moreira / DAECPU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fermín Veiga

Pese a que la lluvia amenazó durante los minutos previos y sobre todo durante la actuación de Cyranos, el Teatro de Verano recibió una nueva etapa del Concurso Oficial del Carnaval. La etapa de hoy estuvo marcada por la emotividad luego de dos noches de luto.

Valores (Soc. negros y lubolos)

La comparsa del barrio Ansina llegó por tercera vez al Teatro de Verano para presentar un espectáculo que volvió a rendir de muy buena manera. Tiene un cuidado muy interesante desde lo estético y lo visual, con un coro que respondió de buena manera y una brillante cuerda de tambores.

A mi entender, el mayor problema pasa por el desarrollo de la historia, que si bien es muy interesante, por momentos se hace difícil de seguir el desarrollo de la misma. De las tres finalistas, es tal vez la que menos efectividad tiene en ese punto.

Valores tiene un espectáculo que va camino a la definición, que da ventaja en materia textual pero tiene fortalezas en el resto de los rubros. La categoría va rumbo a un final más que interesante.

Cyranos (Humoristas)

Otra noche impecable para los humoristas multicampeones, que en su tercera rueda volvieron a demostrar un espectáculo que si bien va de menos a más en cuanto al humor, termina en un nivel altísimo de efectividad.

A partir del cuadro del quirófano, el conjunto empieza a aumentar considerablemente las risas del público, que lo coronan con el cuadro sobre Pasión de Carnaval, al cuál le realizaron modificaciones que fueron sumamente efectivas. Lo de Daiana Bassadone es digno de ser, al menos, nominada para figura de la categoría.

Cyranos llegó a esta instancia con un espectáculo muy cuidado y qué con el paso de las ruedas fue mejorando. No es mi candidato a lograr el título, pero con el nivel que hay de la categoría, tranquilamente podría meterse en la conversación.

La Trasnochada (Murga)

Una buena tercera rueda, en dónde la murga volvió a presentar un espectáculo que va de menos a más, con unos primeros minutos que no son buenos, pero que crece luego del cuplé de las maestras que sin duda será uno de los mejores de esta temporada.

Ya como hacen varios carnavales, las puntas del espectáculo y sobre todo la retirada, son los puntos más fuertes que tiene el conjunto. Desde cómo se planta la murga para cantar el final del espectáculo, te atrapa y conmueve.

Si bien tiene puntos muy altos, es un espectáculo irregular lo que hace que La Trasnochada difícilmente pueda pelear por un lugar en la definición de la categoría.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar