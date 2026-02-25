Carnaval: volvió el concurso con una etapa cargada de emotividad

Valores tiene un espectáculo que va camino a la definición, que da ventaja en materia textual pero tiene fortalezas en el resto de los rubros. La categoría va rumbo a un final más que interesante.

Cyranos (Humoristas)

Otra noche impecable para los humoristas multicampeones, que en su tercera rueda volvieron a demostrar un espectáculo que si bien va de menos a más en cuanto al humor, termina en un nivel altísimo de efectividad.

A partir del cuadro del quirófano, el conjunto empieza a aumentar considerablemente las risas del público, que lo coronan con el cuadro sobre Pasión de Carnaval, al cuál le realizaron modificaciones que fueron sumamente efectivas. Lo de Daiana Bassadone es digno de ser, al menos, nominada para figura de la categoría.

Cyranos llegó a esta instancia con un espectáculo muy cuidado y qué con el paso de las ruedas fue mejorando. No es mi candidato a lograr el título, pero con el nivel que hay de la categoría, tranquilamente podría meterse en la conversación.

La Trasnochada (Murga)

Una buena tercera rueda, en dónde la murga volvió a presentar un espectáculo que va de menos a más, con unos primeros minutos que no son buenos, pero que crece luego del cuplé de las maestras que sin duda será uno de los mejores de esta temporada.

Ya como hacen varios carnavales, las puntas del espectáculo y sobre todo la retirada, son los puntos más fuertes que tiene el conjunto. Desde cómo se planta la murga para cantar el final del espectáculo, te atrapa y conmueve.

Si bien tiene puntos muy altos, es un espectáculo irregular lo que hace que La Trasnochada difícilmente pueda pelear por un lugar en la definición de la categoría.