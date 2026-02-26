Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

por convenio colectivo

Paran este viernes sucursales del BROU de Portones y Montevideo Shopping

El paro estará precedido de concentraciones en la puerta de las dependencias para informar a los usuarios acerca de las medidas.

Bancarios se movilizan.

Bancarios se movilizan.

 AEBU
Por Redacción Caras y Caretas

Continuando con las medidas de movilización en la banca pública, en reclamo de un nuevo convenio colectivo, paran este viernes 27 de febrero las sucursales del Banco República (BROU) de Portones y Montevideo Shopping, con concentración en la puerta de cada dependencia a partir de las 12:40 horas.

Esta movilización, informa la Asociación de Empleados Bancarios (AEBU), forma parte de las acciones definidas por el Consejo en el actual proceso de negociación colectiva. Previamente ya se habían hecho paros en Colón y Las Piedras (miércoles 11), Paso Molino y Cerro (jueves 12), Centro, Pocitos y Av. Rivera (viernes 13), San José y Atlántida (lunes 23), Trinidad (martes 24), Paso de la Arena y Florida (miércoles 25), Maldonado y Punta del Este (jueves 26).

Agrega que día a día el Consejo irá comunicando las agencias y sucursales que pararán, de modo que sean de carácter sorpresivo, pero siempre con el objetivo de no entorpecer la atención a los clientes sino de concientizar a la opinión pública sobre las dificultades que tiene la banca oficial y cuál es la plataforma del sindicato al respecto.

Paros en la banca

Recuerda el sindicato que el pasado ámbito de negociación tuvo lugar el pasado 6 de febrero y en dicha instancia el Ministerio de Economía y Finanzas, que lidera la negociación por el Poder Ejecutivo, presentó una propuesta que AEBU consideró insuficiente, ya que es inferior al preacuerdo alcanzado el año pasado que fue rechazado por la asamblea.

El plan de movilizaciones aprobado consiste en paros parciales todos los días, de carácter sorpresivo, y con concentraciones en las propias sucursales afectadas. Las medidas se informarán el día anterior.

