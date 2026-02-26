Continuando con las medidas de movilización en la banca pública, en reclamo de un nuevo convenio colectivo, paran este viernes 27 de febrero las sucursales del Banco República (BROU) de Portones y Montevideo Shopping, con concentración en la puerta de cada dependencia a partir de las 12:40 horas.
Paran este viernes sucursales del BROU de Portones y Montevideo Shopping
El paro estará precedido de concentraciones en la puerta de las dependencias para informar a los usuarios acerca de las medidas.