Paran este viernes sucursales del BROU de Portones y Montevideo Shopping

Paros en la banca

Recuerda el sindicato que el pasado ámbito de negociación tuvo lugar el pasado 6 de febrero y en dicha instancia el Ministerio de Economía y Finanzas, que lidera la negociación por el Poder Ejecutivo, presentó una propuesta que AEBU consideró insuficiente, ya que es inferior al preacuerdo alcanzado el año pasado que fue rechazado por la asamblea.

El plan de movilizaciones aprobado consiste en paros parciales todos los días, de carácter sorpresivo, y con concentraciones en las propias sucursales afectadas. Las medidas se informarán el día anterior.