Durísimo Perrone con García: "Desubicado" y "cada días más convencido de abandonar la CR"

“Un viejo amigo me decía que, cuando alguien va por la calle y se cruza contigo y saca los ojos, algo te habrá hecho. Por eso nosotros vamos por la calle mirando a todos a los ojos”, finalizó.

“No voy a opinar”

Consultada sobre los dichos de García, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, evitó pronunciarse. “No voy a opinar sobre lo que dice un legislador, que además es el presidente de la comisión de Defensa y además es exministro de Defensa”, dijo, y agregó que “el gobierno va a seguir adelante con todas aquellas compras que hayan tenido esta clave de política de Estado. Lo que está bien, está bien y eso lo convierte en política de Estado. Lo que está mal, está mal”, señaló. En cuanto a la de estos aviones, apuntó que “fue una adquisición muy bien pensada que va a pagarse durante esta administración y lo vamos a hacer con mucho gusto”.

La ministra aseguró, además, que “no hay tensión” con los miembros de la oposición. “Estos no son problemas personales, son cuestiones que tienen que ver con diferentes modalidades de encarar diferentes situaciones”.

Durísimo Perrone con García y la Coalición

El que fue muy duro con el senador nacionalista fue el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Ante las declaraciones de García el legislador cabildante escribió en su cuenta de X: "Totalmente desubicado ir a ese acto para hacer estas declaraciones, incomodando a las Fuerzas Armadas, esas son declaraciones de comité no para hacer en una base militar", aseguró Perrone.

Finalmente, ante un posteo que buscaba ridiculizar al presidente Yamandú Orsi, Perrone fue más allá: "Increíble, más bajo no hay, García lleva a un payaso que tiene de secretario para hacer videitos y burlarse del Presidente, cada días más convencido de abandonar la CR (Coalición Repúblicana), ayer colorados violando el referéndum de la LUC, hoy esta bajeza", finalizó.