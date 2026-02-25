Durísimo Perrone con García: "Desubicado" y "cada días más convencido de abandonar la CR"

Este martes se presentaron los aviones Super Tucano, adquiridos por la gestión anterior a Brasil. “Estos se salvaron del recorte porque se los compraron a Lula. Si no, hubieran seguido la suerte de las OPV”, dijo el senador nacionalista Javier García, ministro de Defensa durante la administración de Luis Lacalle Pou.
García aludió, de esta forma, a la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas, y dio a entender que el negocio por las aeronaves se mantuvo en pie porque el Frente Amplio tiene simpatía con el gobierno de Brasil.
“Esto fue comprado al gobierno de Brasil, a Lula. Cortar esa compra al gobierno de Lula hubiera tenido consecuencias. Por suerte fue así y hoy tenemos los supertucanos, que son el fruto de años de trabajo, de anhelos. Los anteriores a estos son del (19)79”, sostuvo el legislador.
“Un viejo amigo me decía que, cuando alguien va por la calle y se cruza contigo y saca los ojos, algo te habrá hecho. Por eso nosotros vamos por la calle mirando a todos a los ojos”, finalizó.
“No voy a opinar”
Consultada sobre los dichos de García, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, evitó pronunciarse. “No voy a opinar sobre lo que dice un legislador, que además es el presidente de la comisión de Defensa y además es exministro de Defensa”, dijo, y agregó que “el gobierno va a seguir adelante con todas aquellas compras que hayan tenido esta clave de política de Estado. Lo que está bien, está bien y eso lo convierte en política de Estado. Lo que está mal, está mal”, señaló. En cuanto a la de estos aviones, apuntó que “fue una adquisición muy bien pensada que va a pagarse durante esta administración y lo vamos a hacer con mucho gusto”.
La ministra aseguró, además, que “no hay tensión” con los miembros de la oposición. “Estos no son problemas personales, son cuestiones que tienen que ver con diferentes modalidades de encarar diferentes situaciones”.
Durísimo Perrone con García y la Coalición
El que fue muy duro con el senador nacionalista fue el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. Ante las declaraciones de García el legislador cabildante escribió en su cuenta de X: "Totalmente desubicado ir a ese acto para hacer estas declaraciones, incomodando a las Fuerzas Armadas, esas son declaraciones de comité no para hacer en una base militar", aseguró Perrone.
Finalmente, ante un posteo que buscaba ridiculizar al presidente Yamandú Orsi, Perrone fue más allá: "Increíble, más bajo no hay, García lleva a un payaso que tiene de secretario para hacer videitos y burlarse del Presidente, cada días más convencido de abandonar la CR (Coalición Repúblicana), ayer colorados violando el referéndum de la LUC, hoy esta bajeza", finalizó.