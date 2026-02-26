Intendencia de Canelones evalúa posponer Fiesta del Pollo y la Gallina

Sostuvo, en este sentido, que “ha sido una cuestión de fuerza mayor la que nos obliga a rever esto”.

Fiesta del pueblo

La Expo avícola – Fiesta del pollo y la gallina, se realiza todos los años en la localidad de San Bautista, autoproclamada como la capital nacional de la avicultura.

Se trata de evento que moviliza a toda la localidad, se desarrolla en el estadio “Campeones del ‘47”, de Vida Nueva Fútbol Club, institución co-organizadora.

La emergencia por la gripe aviar fue declarada el pasado martes por el MGAP tras la aparición de varias aves afectadas por la influenza.

Emergencia actualizada

Este jueves 26 la emergencia fue actualizada, según informó el MGAP, ya que se detectó otra muerte, esta vez en Colonia. Ya son tres los cisnes de la especie coscoroba que murieron.

Advierten las autoridades que se trata de una zoonosis, o sea que el virus puede transmitirse de las aves a los humanos, aunque es poco probable.

Puede haber también contagios entre humanos y los síntomas de la enfermedad son similares a los de las otras gripes comunes, por lo tanto lo son los tratamientos médicos.