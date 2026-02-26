Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
MGAP | gripe aviar |

por gripe aviar

Intendencia de Canelones evalúa posponer Fiesta del Pollo y la Gallina

El Ministerio de Ganadería cursó nota a la Intendencia de Canelones solicitando la suspensión de la fiesta del Pollo y la Gallina ante la emergencia sanitaria.

La Fiesta del Pollo y la Gallina se celebra anualmente en San Bautista.

La Fiesta del Pollo y la Gallina se celebra anualmente en San Bautista.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Intendencia de Canelones evalúa la posibilidad de posponer la Fiesta del Pollo y la Gallina, atendiendo a un pedido del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), ante la emergencia por gripe aviar, dijo el intendente de ese departamento, Francisco Legnani.

En improvisada rueda de prensa, consignada por Radio Montecarlo, tras la reunión del Congreso de Intendentes, Legnani indicó que el Ministerio de Ganadería recomendó suspender el festival. "Nos llegó un a nota donde se nos solicita la suspensión de la fiesta que se realizará entre el 13 y el 15 de marzo", señaló.

No obstante, precisó que no se maneja la cancelación de la fiesta "sino de posponerla en la medida de que las condiciones sanitarias lo permitan".

Sostuvo, en este sentido, que “ha sido una cuestión de fuerza mayor la que nos obliga a rever esto”.

Fiesta del pueblo

La Expo avícola – Fiesta del pollo y la gallina, se realiza todos los años en la localidad de San Bautista, autoproclamada como la capital nacional de la avicultura.

Se trata de evento que moviliza a toda la localidad, se desarrolla en el estadio “Campeones del ‘47”, de Vida Nueva Fútbol Club, institución co-organizadora.

La emergencia por la gripe aviar fue declarada el pasado martes por el MGAP tras la aparición de varias aves afectadas por la influenza.

Emergencia actualizada

Este jueves 26 la emergencia fue actualizada, según informó el MGAP, ya que se detectó otra muerte, esta vez en Colonia. Ya son tres los cisnes de la especie coscoroba que murieron.

Advierten las autoridades que se trata de una zoonosis, o sea que el virus puede transmitirse de las aves a los humanos, aunque es poco probable.

Puede haber también contagios entre humanos y los síntomas de la enfermedad son similares a los de las otras gripes comunes, por lo tanto lo son los tratamientos médicos.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar