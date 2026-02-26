Hacete socio para acceder a este contenido

Legítima Mañana: nueva apuesta informativa de Caras y Caretas para arrancar el día

El nuevo programa de Caras y Caretas, Legítima Mañana, compartirá información, entrevistas y análisis político desde el 2 de marzo.

Por Redacción Caras y Caretas

Tras la consolidación en el streaming informativo, la señal de Caras y Caretas TV, renueva su grilla con una fuerte apuesta a la franja matutina. Desde el lunes 2 de marzo, de 8 a 10, de lunes a viernes, se estrenará Legítima Mañana, un nuevo informativo que compartirá noticias, entrevistas y análisis político.

El programa estará conducido por Agustina Alejandro, Natalia Carrau y Leandro Grille, quien explicó a Caras y Caretas que la iniciativa surgió de la necesidad de completar una programación que acompañe a la audiencia durante toda la jornada.

Un servicio informativo concreto

"Algunos de los programas habituales que hacemos en Caras y Caretas ya llegan a la séptima temporada, como Legítima Defensa, que fue el primer periodístico por streaming en nuestro país, otros alcanzan sextas y quintas temporadas, como Macondo, o la edición dominical de Legítima Defensa, eso nos hizo notar que nos estaba faltando completar una programación, una grilla que pudiera satisfacer toda la demanda y el cariño de la gente, y ofrecer este año una programación de primer nivel también en otros horarios, en particular en la mañana".

Grille explicó que el ciclo mantendrá el sello característico del medio, lectura política, análisis de coyuntura nacional e internacional y entrevistas de relevancia. Sin embargo, subrayó que la primera mañana exige además un servicio informativo concreto. La propuesta será ofrecer cada día una puesta a punto de la actualidad, con los datos necesarios para comprender el escenario antes de iniciar la jornada.

"Vamos a ofrecer la información que la gente requiere para salir de su casa y poder abordar el día estando en la realidad. No todo el mundo quiere estar en lo real; a veces, además, lo real es tremendo. Pero me parece que sigue siendo una demanda de una buena parte de la población, que exige periodismo, información y análisis; que exige inteligencia, y no solo esa cosa que está en la frontera entre el entretenimiento y la pavada, y que muchas veces es lo que se ofrece".

Análisis, entrevistas y actualidad

Según adelantó Grille, el equipo cuenta con periodistas con trayectoria en análisis político nacional e internacional. "Hay muchos medios en este momento, muchísimas propuestas en las redes sociales, en Internet; pero no estoy tan seguro de que haya tantas —o las suficientes— propuestas que ofrezcan una mirada de análisis e información en un mundo muy complejo, en un mundo que además se ha puesto muy duro, muy bravo, y mucho menos desde una perspectiva con cierta sensibilidad comprometida, progresista, con una mirada de izquierda como nosotros hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia y que tiene que pelear en el ecosistema de medios siempre desde una posición de mucha mayor debilidad que los grandes medios dominantes, que suelen ser mucho más funcionales al poder. Entonces creo que esto ofrece eso: una nueva mirada y además una programación muy variada. Porque no es solo este programa, Legítima Mañana, en el que tengo el privilegio de participar en la conducción junto con Natalia Carrao y Agustín Alejandro, sino también otros programas que se van a sumar a la grilla".

Además del nuevo espacio matinal, se realizarán otros en la franja posterior y continuarán los ciclos consolidados, en una estrategia orientada a ampliar la oferta y fortalecer la presencia del medio en el escenario informativo digital.

Legítima Mañana comenzará el próximo lunes 2 de marzo y se emitirá de lunes a viernes de 8 a 10.

