Legítima Mañana: nueva apuesta informativa de Caras y Caretas para arrancar el día

Grille explicó que el ciclo mantendrá el sello característico del medio, lectura política, análisis de coyuntura nacional e internacional y entrevistas de relevancia. Sin embargo, subrayó que la primera mañana exige además un servicio informativo concreto. La propuesta será ofrecer cada día una puesta a punto de la actualidad, con los datos necesarios para comprender el escenario antes de iniciar la jornada.

"Vamos a ofrecer la información que la gente requiere para salir de su casa y poder abordar el día estando en la realidad. No todo el mundo quiere estar en lo real; a veces, además, lo real es tremendo. Pero me parece que sigue siendo una demanda de una buena parte de la población, que exige periodismo, información y análisis; que exige inteligencia, y no solo esa cosa que está en la frontera entre el entretenimiento y la pavada, y que muchas veces es lo que se ofrece".

Análisis, entrevistas y actualidad

Según adelantó Grille, el equipo cuenta con periodistas con trayectoria en análisis político nacional e internacional. "Hay muchos medios en este momento, muchísimas propuestas en las redes sociales, en Internet; pero no estoy tan seguro de que haya tantas —o las suficientes— propuestas que ofrezcan una mirada de análisis e información en un mundo muy complejo, en un mundo que además se ha puesto muy duro, muy bravo, y mucho menos desde una perspectiva con cierta sensibilidad comprometida, progresista, con una mirada de izquierda como nosotros hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia y que tiene que pelear en el ecosistema de medios siempre desde una posición de mucha mayor debilidad que los grandes medios dominantes, que suelen ser mucho más funcionales al poder. Entonces creo que esto ofrece eso: una nueva mirada y además una programación muy variada. Porque no es solo este programa, Legítima Mañana, en el que tengo el privilegio de participar en la conducción junto con Natalia Carrao y Agustín Alejandro, sino también otros programas que se van a sumar a la grilla".

Además del nuevo espacio matinal, se realizarán otros en la franja posterior y continuarán los ciclos consolidados, en una estrategia orientada a ampliar la oferta y fortalecer la presencia del medio en el escenario informativo digital.

Legítima Mañana comenzará el próximo lunes 2 de marzo y se emitirá de lunes a viernes de 8 a 10.