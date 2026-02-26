Rivera aplicará multas de $10.000 a quienes arrojen basura en sitios prohibidos

La Intendencia Departamental de Rivera resolvió pasar de las advertencias a las sanciones económicas para frenar la proliferación de basurales en distintos puntos del departamento. A partir de ahora, quienes arrojen residuos en espacios no habilitados podrán enfrentar multas cercanas a los $10.000.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La medida ya tuvo su primer caso concreto. Gracias a la denuncia de vecinos, las autoridades lograron identificar la matrícula de un vehículo cuyo conductor utilizaba un sitio prohibido como vertedero. El caso fue derivado a la Dirección de Tránsito de Rivera para que se aplique la sanción correspondiente.
El director de Higiene de la comuna, Oscar Borba, explicó que la multa está amparada en el Decreto 7350, que establece una penalización equivalente a 2 Unidades Reajustables.
“Lamentablemente, la única forma de que algunas personas tomen conciencia es cuando se les toca el bolsillo”, afirmó el jerarca, al tiempo que remarcó que la intendencia decidió endurecer las acciones ante la persistencia de conductas irresponsables.
Vecinos como aliados en el control
Desde la comuna destacaron que la colaboración ciudadana será clave para detectar nuevas infracciones. En ese sentido, se invitó a los vecinos a registrar fotos o videos de personas o vehículos arrojando basura en lugares indebidos.
Ese material puede presentarse de forma confidencial y servirá como prueba para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
Reclamos por más infraestructura
La decisión fue bien recibida por muchos residentes, que desde hace tiempo denuncian la aparición de basurales en esquinas y terrenos baldíos, los cuales terminan convirtiéndose en focos de contaminación.
Sin embargo, junto con el respaldo a la medida, también surgieron reclamos para mejorar la infraestructura de disposición de residuos. En redes sociales, varios usuarios plantearon la necesidad de instalar más volquetas y puntos de recolección, con el objetivo de facilitar el descarte correcto de basura y evitar que animales rompan las bolsas.
Con esta política, la intendencia busca desalentar las prácticas que generan basurales crónicos y reforzar el compromiso ciudadano en el cuidado del entorno urbano.