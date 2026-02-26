Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Concurso Oficial del Carnaval |

Gracias Carnaval por existir

Noche mágica: Momosapiens acaricia la corona; Falta y Resto y una función que trascenderá los años

La Compañía brindó un espectáculo impresionante y la definición de la categoría va a ser un cabeza a cabeza espectacular.

Momosapiens rumbo al título.

 Ale Moreira / DAECPU
Por Fermín Veiga

Por noches como esta es por lo que uno ama el Carnaval. Tres espectáculos de altísimo nivel y con mucha sensibilidad en la que Momosapiens quedó a un paso de la corona, La Compañía va rumbo a lo más alto, mientras que Falta y Resto dejó una función que trascenderá los años.

La Compañía (Revista)

La revista de Jean Claude Pérez volvió por tercera vez al Teatro de Verano para reafirmar el por qué es una de las candidatas de la categoría. Una noche redonda en la que plasmaron un espectáculo de altísimo nivel.

Tiene una banda impresionante, un cuerpo de baile espectacular, un gran cuidado escénico y una historia que, al menos a mi gusto, está muy bien lograda. Lo del Checho Hernández como figura principal del espectáculo siendo clave para los quiebres humorísticos, lo encaminan a ser un serio candidato a la figura de la categoría.

La Compañía picó en punta para lo que será un mano a mano interesantísimo contra Tabú. A mi es el espectáculo que más me gusta de los dos, pero su rival tiene muchísimas fortalezas por lo que la definición se encamina a ser punto a punto.

Falta y Resto (Murga)

Con la historia a sus espaldas, la murga de Raúl Castro presentó la mejor de sus tres ruedas, en dónde logró un espectáculo redondo con mucha devolución e ida y vuelta con el público.

El gran fuerte está en lo coral, con una cuerda que cantó a la perfección y una musicalidad que te pasea por un montón de momentos hermosos. En cuánto a lo textual tiene grandes momentos como el homenaje a las cantoras de América, la canción a la marcha del 20 de mayo y una retirada bellísima.

¿Es el mejor espectáculo de este Carnaval? A mi entender hay mejores propuestas, pero lo que si no tengo ningún tipo de dudas es que este espectáculo de Falta y Resto va a trascender a lo largo de los años, porque es una propuesta que al bajar la murga uno quiere seguir escuchando. Volvió Falta y Resto, el Carnaval los extrañaba y se celebra volver a tenerlos en los escenarios.

Momosapiens (Parodistas)

Los parodistas comandados por Horacio Rubino llegaron como favoritos y en una noche de ensueño se bajaron quedando a un paso de la corona. Impresionante tercera rueda para los campeones defensores.

El acierto estuvo en que a la parodia de Robin Hood se le hicieron recortes, le agregaron mechas y el humor rindió de muy buena manera. Ya lo hemos dicho varias veces, pero CODA demostró hoy que es la mejor parodia de este Carnaval.

Agregados de Horacio Rubino, actuaciones maravillosas de Federico Pereyra, Paul Fernández y Camila Caeiro, sumado a un Miguel Villalba que no solo cantó sino que tuvo momentos de humor, redondearon una actuación brillante.

Momosapiens tenía que venir a cerrar la categoría y se va a un paso de la copa. Tiene un rival, Zíngaros, que no pasó por la liguilla, pero por lo mostrado esta noche por los vigentes campeones hace parecer difícil que la corona cambie de dueño.

