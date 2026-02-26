Como ya es tradicional, el próximo sábado 7 de marzo se estará desarrollando una nueva edición del Velódromo Solidario. Este evento organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos, año tras año sigue logrando muy buena concurrencia por parte del público.
Velódromo Solidario 2026: detalles del evento y grilla confirmada
Siete murgas participarán de una nueva edición del Velódromo Solidario, evento organizo por Madres y Familiares. Será el sábado 7 de marzo desde las 19:30.