nueva edición

Velódromo Solidario 2026: detalles del evento y grilla confirmada

Siete murgas participarán de una nueva edición del Velódromo Solidario, evento organizo por Madres y Familiares. Será el sábado 7 de marzo desde las 19:30.

Doña Bastarda participará del Velódromo Solidario 2026.

 Federico Gutiérrez / FocoUy
Como ya es tradicional, el próximo sábado 7 de marzo se estará desarrollando una nueva edición del Velódromo Solidario. Este evento organizado por Madres y Familiares de Detenidos Desparecidos, año tras año sigue logrando muy buena concurrencia por parte del público.

Este año, el evento que tendrá lugar en el Velódromo Municipal, se realizará el sábado 7 de marzo a partir de las 19:30 horas y cuenta con una grilla de espectáculos de altísimo nivel.

  • Los Diablos Verdes
  • Doña Bastarda
  • Queso Magro
  • La Gran Muñeca
  • Patos Cabreros
  • Cayó la Cabra
  • Falta y Resto

Según informaron desde la asociación, en los próximos días se publicarán los detalles de la venta de entradas.

