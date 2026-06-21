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mundial 2026

Banderazo uruguayo tiñó de celeste las calles de Miami en la previa del partido con Cabo Verde

Uruguay juega este domingo su segundo partido en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde; España lidera el grupo tras derrotar a Arabia Saudita.

Uruguayos y banderazo en Miami.

Uruguayos y banderazo en Miami.

 Enzo Santos / FocoUy
La bandera hasta en las uñas.

La bandera hasta en las uñas.

 Enzo Santos / FocoUy
Las calles de Miami se vistieron de celeste.

Las calles de Miami se vistieron de celeste.

 Enzo Santos / FocoUy
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Cientos, tal vez miles, de uruguayos residentes en los Estados Unidos se reunieron en Miami, en la previa del partido con Cabo Verde, en un banderazo para demostrar su apoyo a la selección, que se juega este domingo un paso importante en el Mundial 2026.

Banderas, remeras, tamboriles, redoblantes, candombe, cánticos y mucha alegría, llenaron las calles de Miami este domingo.

Uruguay juega con Cabo Verde en un encuentro que puede definir el rumbo de los celestes en el Mundial.

El grupo estaba empatado en un un punto para cada uno ya que los partidos de la primera fecha habían sido empates. Sin embargo, este fin de semana España se impuso ante Arabia, rival al que los celestes no pudieron doblegar, lo que la deja primera con cuatro puntos.

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