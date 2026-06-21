Cientos, tal vez miles, de uruguayos residentes en los Estados Unidos se reunieron en Miami, en la previa del partido con Cabo Verde, en un banderazo para demostrar su apoyo a la selección, que se juega este domingo un paso importante en el Mundial 2026.
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Banderazo uruguayo tiñó de celeste las calles de Miami en la previa del partido con Cabo Verde
Uruguay juega este domingo su segundo partido en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde; España lidera el grupo tras derrotar a Arabia Saudita.