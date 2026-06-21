Ecuador se complicó al empatar con Curazao y Japón dio un paso clave ante Túnez

El empate dejó un sabor amargo para los dirigidos por Sebastián Beccacece, que necesitaban ganar tras la derrota sufrida en la primera jornada. Ahora, Ecuador llegará obligado a sumar en la última fecha para mantener opciones de clasificación.

Japón se afianza en el Grupo F

En Monterrey, Japón derrotó 4-0 a Túnez y quedó bien posicionado en la lucha por un lugar en la próxima ronda. El seleccionado asiático, que había debutado con un empate frente a Países Bajos, mostró nuevamente un fútbol dinámico y efectivo para superar a un rival que llegaba golpeado tras la goleada sufrida ante Suecia.

japon

La victoria permitió a los japoneses sumar tres puntos fundamentales y encarar con optimismo la última jornada de la fase de grupos. Para Túnez, en cambio, la derrota significó quedar al borde de la eliminación, luego de haber cambiado de entrenador tras su mal estreno en el torneo.

Con estos resultados, la definición de ambos grupos queda abierta, aunque Japón dio un paso importante hacia los octavos de final, mientras que Ecuador deberá jugarse gran parte de sus aspiraciones en la última fecha.