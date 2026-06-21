Ecuador se complicó al empatar con Curazao y Japón dio un paso clave ante Túnez

Ecuador no pudo pasar del empate ante Curazao, mientras que Japón consiguió una valiosa victoria frente a Túnez para acercarse a los octavos de final.
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Curazao hizo historia y frenó a Ecuador
Ecuador dejó escapar una oportunidad inmejorable para mantenerse con vida en el Grupo E al igualar 0-0 frente a Curazao en Kansas City. El conjunto sudamericano dominó ampliamente las acciones, generó numerosas situaciones de gol y remató más de 25 veces al arco, pero se encontró con una actuación extraordinaria del arquero Eloy Room.
El guardameta curazoleño fue la gran figura de la noche al registrar 15 atajadas, una cifra récord para un partido mundialista de 90 minutos. Gracias a su desempeño, Curazao logró sumar el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.
El empate dejó un sabor amargo para los dirigidos por Sebastián Beccacece, que necesitaban ganar tras la derrota sufrida en la primera jornada. Ahora, Ecuador llegará obligado a sumar en la última fecha para mantener opciones de clasificación.
Japón se afianza en el Grupo F
En Monterrey, Japón derrotó 4-0 a Túnez y quedó bien posicionado en la lucha por un lugar en la próxima ronda. El seleccionado asiático, que había debutado con un empate frente a Países Bajos, mostró nuevamente un fútbol dinámico y efectivo para superar a un rival que llegaba golpeado tras la goleada sufrida ante Suecia.
La victoria permitió a los japoneses sumar tres puntos fundamentales y encarar con optimismo la última jornada de la fase de grupos. Para Túnez, en cambio, la derrota significó quedar al borde de la eliminación, luego de haber cambiado de entrenador tras su mal estreno en el torneo.
Con estos resultados, la definición de ambos grupos queda abierta, aunque Japón dio un paso importante hacia los octavos de final, mientras que Ecuador deberá jugarse gran parte de sus aspiraciones en la última fecha.